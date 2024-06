EMPREGOS E SOLUÇÕES

Nova geração prefere saúde e bem-estar a cargos de gestão

Preferência evidencia a importância de empresas promoverem um ambiente de trabalho mentalmente saudável nos dias de hoje

Da Redação

Publicado em 12 de junho de 2024 às 09:00

Um ambiente de trabalho mentalmente saudável é um requisito fundamental para o sucesso e a sustentabilidade de qualquer organização Crédito: SHUTTERSTOCK/REPRODUÇÃO

Em meio aos desafios e demandas do ambiente de trabalho moderno, a atenção ao bem-estar mental dos colaboradores nunca foi tão crucial. Um ambiente de trabalho mentalmente saudável não é apenas um benefício adicional, mas sim um requisito fundamental para o sucesso e a sustentabilidade de qualquer organização. E vem sendo prioridade para os brasileiros. Numa pesquisa feita em janeiro de 2024 por uma plataforma de currículos online, a Onlinecurriculo, 56% dos entrevistados destacaram que priorizam um ambiente de trabalho saudável.

Os entrevistados tiveram que levar em conta o seguinte cenário: se sairiam de uma empresa que apresente um ambiente de trabalho que não seja saudável, mesmo que o salário fosse satisfatório. Em uma escala de zero a dez, onde zero indicaria que o trabalhador não sairia da empresa e dez representando que certamente sairia, a grande maioria dos respondentes indicou que não permaneceria na instituição. 26% escolheram o número 10; 11% o 9, e 19% o 8. Somadas, as colocações que priorizam um ambiente de trabalho saudável chegam a 56%, enquanto apenas 4% ficariam no emprego pelo bom salário.

Um ambiente de trabalho que promove a saúde mental dos funcionários oferece inúmeros benefícios, como a redução do estresse crônico, capacidade de lidar com desafios e contratempos de forma construtiva, mantendo um nível saudável de funcionamento emocional e psicológico e pode levar a um aumento significativo da produtividade e do desempenho geral da equipe. Além de fomentar a criatividade e inovação.

Várias empresas já estão atentas a essas questões. O Banco Mercantil, por exemplo, foi uma das instituições que recebeu, neste ano, o selo Mental Heath, do GPTW. O selo mede os índices de bem-estar da empresa e é representado por uma nota de 0-100, que denota o perfil de como o time tem se sentido. Ele é concedido a partir de 70 pontos na pesquisa. O Mercantil alcançou o Estágio Estratégico, somando 84 pontos, uma nota superior à média das demais empresas participantes.

“As pessoas percebem que o Mercantil tem esse ambiente psicologicamente seguro, que propicia o bem-estar do colaborador em todas as suas nuances, tanto físicas quanto mentais. O selo traz um feedback de como estamos atuando em termos de gestão e cultura”, destaca Priscila Lopes, gerente de Talentos e Cultura do banco.

A profissional destaca, ainda, a importância de um ambiente mentalmente saudável para se trabalhar e como isso é valorizado pelas novas gerações. “Conseguimos desenvolver nossas atividades de forma plena. Criatividade e produtividade se misturam de forma positiva. As novas gerações valorizam ambientes em que possam se expressar e desempenhar todas as suas habilidades. Isso é tão valorizado quanto os aspectos de salário e benefícios”, disse.

Conscientização – As Gerações Y ou Millennials, nascidos entre 1981 e 1996, e a Z, composta por jovens nascidos entre meados dos anos 1990 e o início dos anos 2010, cresceram em um mundo marcado por uma crescente conscientização sobre questões relacionadas à saúde mental. Dessa forma, eles estão mais atentos do que nunca aos impactos que o ambiente de trabalho pode ter em seu bem-estar psicológico e emocional.