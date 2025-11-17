Acesse sua conta
Novembro da Economia Criativa em Salvador: eventos, vagas de estágio e oportunidades de trabalho flexível

Programa Crescer Estágio 2026: vagas em Alagoinhas

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 06:30

Novembro da economia criativa

O Doca 1 Polo de Economia Criativa, localizado no Comércio, em Salvador, sedia uma programação diversificada durante o mês de novembro, concentrando eventos que englobam diplomacia, tecnologia, empreendedorismo e a cultura afro-brasileira. O empreendedorismo feminino será o foco da Feira Sororidade, nos dias 18 e 20 de novembro, que reunirá 35 artesãs para promover a visibilidade do trabalho manual, geração de renda e fortalecimento de redes de apoio, também com acesso gratuito ao público. Dia 23 (domingo), haverá um evento de samba e pagode.

LOG abre inscrições para estágios

A LOG CP, uma das maiores construtoras e administradoras de galpões logísticos do país, anuncia o Programa de Estágio Flow 2.0, com vagas disponíveis para estudantes de Engenharia Civil residentes nas cidades de Goiânia (GO), Recife (PE), Hidrolândia (GO), Florianópolis (SC), Cuiabá (MT), João Pessoa (PB), Gravataí (RS), Salvador (BA) e Contagem (MG). As inscrições vão até o dia 5 de dezembro e devem ser realizadas pelo site oficial do programa (www.estagiologcp.gupy.io).O programa prepara os estudantes para o mercado da construção civil, combinando aprendizado administrativo e operacional, além de promover vivência em obras e contato direto com grandes empreendimentos. Durante o período, os selecionados também participarão de uma jornada de treinamentos e acompanhamento.

Trabalho flexível

A Factorial, plataforma 360 de RH e DP está com quatro vagas abertas.O grande diferencial é que todas as posições oferecem regime de trabalho flexível, sendo 100% Remotas ou Híbridas.Customer Experience Analyst (Remoto), Gerente de Customer Success (CS) (Híbrido), Estágio em Custumer Experience (Híbrido), Sales Account Executive (AE) (Remoto). Para saber mais sobre cada vaga e se candidatar, acesse:https://carreiras.factorialhr.com.br/

Vaga em Alagoinhas

A Ardagh Metal Packaging (AMP) está recrutando estudantes para o Programa Crescer Estágio 2026. Tem vagas para Alagoinhas/BA. Os futuros estagiários devem ter disponibilidade para estagiar das 8h às 15h ou das 9h às 16h e poderão atuar em áreas da empresa como Comunicação, Materiais, Produção, Qualidade Corporativa - JCR e Sustentabilidade. Até 20/11, no link: https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/ardagh/

Anote aí 

Foram prorrogadas até o dia 28.11 as inscrições para as oficinas da residência “Qualificando a Desordem” do Coletivo Subverso das Artes. A inscrição é gratuita e tem como público artistas negros. Formulário de inscrição: https://forms.gle/UMRsYaquq5arW4ea8.

Bahia Empregos Estágio

