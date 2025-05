EMPREGOS E SOLUÇÕES

O turismo religioso é o tema de seminário gratuito que reúne o trade e empresários

Pontes para o Futuro aposta no desenvolvimento de jovens e mulheres, com prioridade para pessoas autodeclaradas negras

Carmen Vasconcelos

Publicado em 19 de maio de 2025 às 06:00

Turismo religioso em Salvador >

Com o tema “Turismo Religioso: conectando fé e desenvolvimento”, será realizado hoje (19), o 1º Seminário do Memorial Santa Dulce dos Pobres. O evento será realizado no Auditório 2 do Arquivo Público de Salvador, ao lado da Casa das Histórias de Salvador (Rua Portugal, nº 2 – Comércio), das 8h às 17h. Reunindo especialistas do setor turístico e lideranças religiosas, o encontro colocará em pauta o turismo religioso como uma importante ferramenta de inclusão, desenvolvimento e valorização cultural. As inscrições são gratuitas: https://bit.ly/4j0uDkh>

Seminário: Relações Comerciais e as leis >

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), a FCDL Bahia e a CDL Salvador promovem o Seminário Jurídico: Perspectivas Jurídicas sobre as Relações Comerciais, que será realizado no dia 29 (quinta-feira), das 8h às 18h, no Auditório Desembargadora Olny Silva, na sede do TJBA, no Centro Administrativo da Bahia. Com previsão de reunir 250 participantes — entre juízes, procuradores, promotores, advogados e empresários —, o evento terá palestras e painéis que discutirão temas relevantes para o ambiente jurídico e empresarial contemporâneo. O acessoao seminário será feito mediante a confirmação de presença pelo telefone (71) 99199-4076 ou pelo e-mail [email protected] . Mais informações e programação completa pode ser conferida na página oficial do CDL, no www.cdl.com.br>

Mentoria negra >

O Desvelando Oris e a Top2You acabam de lançar o programa de mentoria “Pontes para o Futuro”, uma iniciativa gratuita voltada para o desenvolvimento de jovens e mulheres, com prioridade para pessoas autodeclaradas negras. As inscrições já estão abertas. A expectativa é que o programa acelere a carreira de mais de 60 participantes.O programa será realizado em três meses, online e presencial. Inscrições até hoje, 19, através do link: bit.ly/pontesfuturo.>

100 vagas para estágio >

Os estudantes de todos os cursos superiores e ensino técnico, interessados em concorrer a mais de 100 vagas do Programa de Estágio de 2025 da VLI, terão até o próximo dia 22, no site www.vli-logistica.com.br/estagio-2025/. O processo seletivo será totalmente digital. >

Anote aí >