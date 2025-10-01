EMPREGOS E SOLUÇÕES

Oficinas auxiliarão na elaboração de projetos para fortalecer propostas do Edital Ouro Negro 2026

Carmen Vasconcelos

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 19:49

O Edital Ouro Negro 2026 selecionará 138 projetos, contemplando blocos afro, afoxés, grupos de samba, reggae e blocos de índio Crédito: Edital Ouro Negro_Créditos_Lucas Rosário_SecultBA

Agentes culturais de Salvador terão a oportunidade de aprimorar as propostas para o Edital Ouro Negro 2026 em oficinas presenciais promovidas pelo Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Cultura (SecultBA). As orientações serão realizadas na Sala Walter da Silveira, no Barris, nos dias 4 de outubro, das 14h às 17h, e 10 de outubro, das 9h às 12h.

As atividades têm como objetivo orientar sobre o processo de inscrição, tirar dúvidas e fortalecer projetos de entidades culturais de matrizes africanas que concorrerão ao edital, que neste ano destina R$ 17 milhões em recursos, o maior da história do programa.

O Edital Ouro Negro 2026 selecionará 138 projetos, contemplando blocos afro, afoxés, grupos de samba, reggae e blocos de índio. Os recursos asseguram a participação das entidades nos desfiles do Carnaval de Salvador, na Micareta de Feira de Santana e em outras festas populares da Bahia, como a Lavagem do Bonfim, Lavagem de Itapuã, Lavagem da Purificação (Santo Amaro), Festa de Reis de Cachoeira e Carnaval do Interior. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até o dia 15 de outubro, por meio de formulário online (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehK6X3MRsC-dJ2p2lmdqaDnKRM8cEtaEsKnH6VWrShEwpFnQ/viewform).

Ouro Negro - Criado em 2008, o Programa Ouro Negro é uma consolidação do compromisso do Governo do Estado, através da Secretaria de Cultura (SecultBa) e da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais (Sepromi), para o fortalecimento das manifestações da cultura afro-brasileiras, que há décadas mostram a potência da diáspora africana no Brasil, que mantém viva a ancestralidade e que realizam um trabalho sócio-cultural importantíssimo em suas comunidades de origem.