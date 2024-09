EMPREGOS E SOLUÇÕES

Pirelli abre vagas de estágio em Feira de Santana

Publicado em 23 de setembro de 2024 às 06:00

Entre no Movimento da Pirelli 2025

Com o mote #EntreNoMovimento, o Programa de Estágio Pirelli 2025 oferece 44 novas vagas, para mais de 15 áreas da empresa. As inscrições devem ser feitas pelo site e ficam abertas até 21.10. As pessoas aprovadas iniciam a partir de 20 de janeiro de 2025. As vagas são para: Jurídico; Marketing; Comercial; Financeiro; Contabilidade; Fiscal; Controladoria; Qualidade; RH; Comunicação; Logística; Engenharia Industrial; Engenharia de Experimental; Engenharia de Produto. Na Bahia, as vagas serão para Feira de Santana.

Acelen abre o Acelera Pesca

Organizações sociais que atuam com a promoção da atividade pesqueira nas cidades de Candeias, Madre de Deus, S. Francisco do Conde e Ilhas de Salvador poderão se inscrever até o dia 29 no projeto de capacitação Acelera Pesca. A iniciativa visa apoiar essas organizações com uma trilha de aprendizagem com carga horária de 80 horas, além de oferecer assessorias jurídica e contábil. O processo seletivo inclui preenchimento de formulário de inscrição online, análise de perfil da organização, análise documental e entrevistas. As inscrições serão realizadas por formulário online no endereço https://bit.ly/acelerapesca. A capacitação será realizada no Espaço Acelen Acender, em Candeias. Ao todo, serão selecionadas 10 organizações, que poderão indicar até dois representantes, cada.

Oficinas gratuitas na Vitória

O Corredor Cultural da Vitória está promovendo capacitações gratuitas abertas ao público geral. Os encontros pretendem gerar aprendizados, debates e trocas, fortalecendo entidades e possibilitando a atuação em rede. Acessibilidade, decolonialidade, comunicação estratégica e relações comunitárias serão trabalhados neste ciclo de oficinas, que são gratuitas e realizadas entre 24 a 27.09 com 30 vagas por encontro. https://forms.gle/YSmCVg3dTLrZqzp46.

Geração K na Klabin

A Klabin está com inscrições abertas para o programa Geração K até 31 de outubro. São mais de 50 vagas abertas para estudantes de cursos superiores, bacharelados e tecnológicos. As inscrições podem ser feitas no site: https://bit.ly/3XOih7w

