EMPREGO

Polícia Militar abre inscrições de concurso com 530 vagas imediatas para ensino médio e salários de até R$ 11 mil

Oportunidades são para atuar em Alagoas

Millena Marques

Publicado em 30 de março de 2026 às 10:00

Prova de concurso público Crédito: Freepik

A Polícia Militar de Alagoas abriu nesta segunda-feira (30) as inscrições do concurso público com 1.060 vagas, sendo 1.000 para soldados e 60 para cadetes, com 530 delas imediatas e outras 530 para formação de um cadastro reserva. Os candidatos podem se inscrever até as 18h do dia 30 de abril de 2026, no site do Cebraspe, organizador do certame. A taxa de inscrição é de R$ 150.

Para as duas carreiras exigem apenas ensino médio, idade mínima de 18 anos e idade máxima de 30 anos (na data de matrícula no Curso de Formação), além de altura mínima de 1,60m se do sexo masculino e 1,55m para o sexo feminino.

Durante o curso de formação, o salário do Soldado-Aluno será de R$ 2.354,67, passando para R$ 6.067,51 após a conclusão do curso e efetivação.

Concurso público - quais pagam maiores salários 1 de 9

Já para Oficial de Estado-Maior, durante o período do curso o salário será de R$ 3.874,43 como Cadete no 1º ano, R$ 3.874,43 de Cadete no 2º ano e R$ 4.716,51 de Cadete 3º ano. Após a conclusão, alcançada a condição como Aspirante, o salário passa a ser de R$ 11.563,77.

Etapas da prova

Provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório;

Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório;

Teste de aptidão física, de caráter eliminatório;

Avaliação médica das condições de saúde física e mental, de caráter eliminatório;

Avaliação psicológica, de caráter eliminatório;

Comprovação documental e investigação social, de caráter eliminatório;

Exame toxicológico, de caráter eliminatório.