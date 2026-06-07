EMPREGO

Polícia Militar anuncia concurso público com mais de mil vagas e salários de até R$ 5,7 mil

Inscrições começam nesta segunda-feira (8)

Millena Marques

Publicado em 7 de junho de 2026 às 15:33

Polícia Militar do Espírito Santo Crédito: Divulgação/PM-ES

A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) abre, nesta segunda-feira (8), as inscrições para um concurso público com 1.008 vagas. Para participar, os candidatos devem ter ensino médio completo e idade entre 18 e 28 anos.

As inscrições vão até 8 de julho e deverão ser realizadas por meio do site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan).

Do total de oportunidades, mil são destinadas ao cargo de soldado combatente e oito para soldado músico. A remuneração inicial é de R$ 5.713, além de auxílio-alimentação de R$ 800.

Concurso público - quais pagam maiores salários 1 de 9

O processo seletivo contará com provas objetivas e redação, previstas para serem aplicadas no dia 16 de agosto.

O comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo, coronel Ríodo Lopes Rubim, destacou a relevância da seleção para o fortalecimento da segurança pública no estado.