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Polícia Militar anuncia concurso público com mais de mil vagas e salários de até R$ 5,7 mil

Inscrições começam nesta segunda-feira (8)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 7 de junho de 2026 às 15:33

Polícia Militar do Espírito Santo
Polícia Militar do Espírito Santo Crédito: Divulgação/PM-ES

A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) abre, nesta segunda-feira (8), as inscrições para um concurso público com 1.008 vagas. Para participar, os candidatos devem ter ensino médio completo e idade entre 18 e 28 anos.

As inscrições vão até 8 de julho e deverão ser realizadas por meio do site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan).

Do total de oportunidades, mil são destinadas ao cargo de soldado combatente e oito para soldado músico. A remuneração inicial é de R$ 5.713, além de auxílio-alimentação de R$ 800.

Concurso público - quais pagam maiores salários

Os concursos públicos que mais pagam são os de magistratura e ministério público, com salários acima de R$ 30 mil, como Juiz Federal e Procurador da República por Agência Brasil
Outras carreiras bem remuneradas incluem Delegado Federal, que ganham cerca de R$ 28 mil por Governo do Estado de SP
Auditor de Controle Externo no TCU ganha aproximadamente R$ 27,5 mil por Shutterstock
Diplomatas têm salário inicial acima de R$ 20 mil por Shutterstock
Pesquisador em órgãos como a Fundaj e o INCA, a remuneração de pesquisadores com doutorado pode chegar a R$ 13 mil por Shutterstock
Tabeliães e Oficiais de Registro (Cartórios): o salário médio é de cerca de R$ 17 mil, podendo chegar a valores muito mais altos por Shutterstock
Técnico do Seguro Social (INSS) tem salário inicial acima de R$ 6 mil por Shutterstock
Policial Rodoviário Federal tem salário inicial acima de R$ 10 mil. por Jannoon028/Freepik
Cargos de analista têm salário inicial acima de de R$ 6 mil por Divulgação
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Os concursos públicos que mais pagam são os de magistratura e ministério público, com salários acima de R$ 30 mil, como Juiz Federal e Procurador da República por Agência Brasil

O processo seletivo contará com provas objetivas e redação, previstas para serem aplicadas no dia 16 de agosto.

O comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo, coronel Ríodo Lopes Rubim, destacou a relevância da seleção para o fortalecimento da segurança pública no estado.

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“Este é um momento muito importante para a PMES. A recomposição do nosso efetivo, tanto combatentes quanto músicos, é fundamental para continuarmos aprimorando a segurança e o bem-estar da população capixaba. A entrada de 1.008 novos soldados não só reforçará nossa capacidade operacional, mas também trará novas perspectivas e energias para continuarmos a servir e proteger o cidadão capixaba com excelência”, afirmou o comandante.

Tags:

Emprego Concurso Público Polícia Militar

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