Polícia Militar anuncia concurso público com mais de mil vagas e salários de até R$ 5,7 mil

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Millena Marques
Publicado em 7 de junho de 2026 às 15:33
A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) abre, nesta segunda-feira (8), as inscrições para um concurso público com 1.008 vagas. Para participar, os candidatos devem ter ensino médio completo e idade entre 18 e 28 anos.
As inscrições vão até 8 de julho e deverão ser realizadas por meio do site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan).
Do total de oportunidades, mil são destinadas ao cargo de soldado combatente e oito para soldado músico. A remuneração inicial é de R$ 5.713, além de auxílio-alimentação de R$ 800.
Concurso público - quais pagam maiores salários
O processo seletivo contará com provas objetivas e redação, previstas para serem aplicadas no dia 16 de agosto.
O comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo, coronel Ríodo Lopes Rubim, destacou a relevância da seleção para o fortalecimento da segurança pública no estado.
“Este é um momento muito importante para a PMES. A recomposição do nosso efetivo, tanto combatentes quanto músicos, é fundamental para continuarmos aprimorando a segurança e o bem-estar da população capixaba. A entrada de 1.008 novos soldados não só reforçará nossa capacidade operacional, mas também trará novas perspectivas e energias para continuarmos a servir e proteger o cidadão capixaba com excelência”, afirmou o comandante.