EMPREGO

Santander abre vagas na Bahia para equipe de assessoria de investimentos

Novas vagas em regime CLT exigem certificações específicas e oferecem modelo de trabalho com carteira própria de clientes

O Santander está com vagas abertas para assessores de investimentos na Bahia, dentro do programa Santander AAA. As contratações são imediatas e em regime CLT, voltadas para profissionais com perfil empreendedor e capacidade de construir relacionamentos comerciais com foco no cliente. Entre os requisitos obrigatórios está a certificação CPA-20, enquanto a Certificação de Especialista de Investimentos (CEA) deve ser obtida em até 90 dias. A CFP (Certified Financial Planner) aparece como diferencial. >