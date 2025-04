EMPREGOS E SOLUÇÕES

Serviço público com salários de até R$ 39 mil

As oportunidades contemplam do níveis fundamental ao superior

Nilson Marinho

Publicado em 14 de abril de 2025 às 06:30

Marcus Vinicius Mendes enfatiza a importância de não perder tempo no processo de estudo para contemplar todo o conteúdo Crédito: Acervo pessoal

Alguns concursos públicos estão com inscrições abertas na Bahia neste mês de abril, oferecendo oportunidades para os níveis fundamental, médio, técnico e superior, com salários que podem chegar a até R$ 39 mil. Entre os destaques está o concurso da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), que oferece 403 vagas para cargos de níveis médio e superior, com salários de até R$ 8.140,88. As inscrições podem ser feitas entre os dias 14 de abril e 15 de maio, no site consulpam.selecao.net.br/informacoes/46.

informacoes/46.>

Outra oportunidade está na Empresa Municipal de Urbanização de Vitória da Conquista (EMURC), que abriu 21 vagas em 11 cargos distintos, com salários que chegam a >

Já o Exército Brasileiro lançou edital para o Curso de Formação de Oficiais (CFO) 2026, com 231 vagas destinadas a candidatos com nível superior. Durante o curso, os aprovados recebem remuneração de R$ 8.245,00. As inscrições seguem até o dia 20 de junho no site esfcex.eb.mil.br.

Na área da saúde, o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP) abriu processo seletivo para contratação de profissionais de nível técnico e superior que atuarão no Distrito Sanitário Especial Indígena da Bahia (DSEI/BA). Os salários variam de R$ 2.800,00 a R$ 17.700,00, e as datas de inscrição estão disponíveis no site editais.imip.org.br.

R$ 2.800,00 a R$ 17.700,00, e as datas de inscrição estão disponíveis no site editais.imip.org.br.>

O Ministério Público Federal (MPF) também está com inscrições abertas para o concurso que oferece 58 vagas para o cargo de Procurador da República, com salário de R$ 39.753,22. As inscrições seguem até 22 de abril, por meio do site mpf.mp.br, e as provas objetivas estão previstas para o dia 29 de junho.

Já a prefeitura de Conceição do Coité lançou processo seletivo com 301 vagas imediatas para diversas áreas e níveis de escolaridade, com salários que variam entre >

As inscrições podem ser feitas até o dia 27 de abril, no site iset.selecao.net.br/informacoes/8.

Por fim, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) abriu concurso para o cargo de Juiz Federal Substituto, com salário de R$ 37.765,55.

São 50 vagas, e as inscrições vão até 16 de abril, por meio do site conhecimento.fgv.br/concursos/trf1juiz25.

Com vagas já abertas e outras previstas ao longo de 2025, o cenário de concursos públicos na Bahia segue aquecido, sobretudo nas áreas de educação e segurança pública, como aponta o professor Marcus Vinicius Mendes, conhecido como Professor Marcão, do Curso Impacto (@curso_impacto).

Segundo ele, os certames para professor do Ifba e da Ufba também já estão com inscrições abertas, exigindo nível superior em áreas específicas, o que naturalmente reduz o número de concorrentes. No entanto, pontua, é o setor da segurança pública que mais chama atenção este ano. Estão previstos concursos para a Polícia Civil, com 2.400 vagas, além de seleções para a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Guardas Municipais, ainda com número de vagas a definir.

"Esses concursos são bastante concorridos pelo fato de oferecer algumas vantagens a exemplo de: plano de saúde , estabilidade e um plano de carreira. O ideal é que o candidato comece a estudar desde já para que tenha tempo suficiente de ver os conteúdos programáticos previstos nos editais".

O professor destaca que essa movimentação também é reflexo de autorizações recentes na esfera federal, como nos casos da Polícia Federal (PF) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Segundo ele, é justamente por isso que os candidatos devem começar a preparação o quanto antes. Para quem está terminando o ensino médio, por exemplo, a recomendação do professor é iniciar a preparação para concursos que exigem nível médio, como os da Polícia Militar, Bombeiros e Forças Armadas. >

Já para os que têm nível superior, as melhores opções são os concursos da PF, PRF, Polícia Civil, além da Receita Federal, tribunais e da área educacional. "Para os candidatos que já tem o nível superior, o ideal é estudar para PF, PRF e Polícia Civil", reforça.

Confira as vagas

Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB)

Salários: até R$ 8.140,88

Níveis: Médio e Superior>

Inscrições: de 14 de abril a 15 de maio de 2025>

Empresa Municipal de Urbanização de Vitória da Conquista (EMURC)

Salários: até R$ 9.108,00

Níveis: Fundamental, Médio e Superior>

Inscrições: de 10 de abril a 22 de maio de 2025>

Exército Brasileiro – Curso de Formação de Oficiais (CFO) 2026>

Salários: R$ 8.245,00 durante o curso de formação>

Nível: Superior>

Inscrições: de 4 de abril a 20 de junho de 2025>

Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP)>

Salários: de R$ 2.800,00 a R$ 17.700,00>

Níveis: Técnico e Superior>

Inscrições: datas variam conforme o edital>

Ministério Público Federal (MPF)>

Salários: R$ 39.753,22>

Nível: Superior (Direito)>

Inscrições: de 24 de março a 22 de abril de 2025>

Prefeitura de Conceição do Coité>

Salários: de R$ 1.518,00 a R$ 4.318,18>

Níveis: Fundamental, Médio, Técnico e Superior>

Inscrições: até 27 de abril de 2025>

Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1)>

Salários: até R$ 37.765,55>

Nível: Superior (Direito)