EMPREGOS E SOLUÇÕES

Stone abre inscrições para o Recruta, o programa de trainee

Na 18ª edição, o programa busca jovens talentos e oferece uma trilha de desenvolvimento focada em diferentes desafios

Da Redação

Publicado em 4 de setembro de 2024 às 09:00

O Recruta StoneCo busca pessoas interessadas em melhorar a vida dos empreendedores no Brasil e também visa a formação de profissionais Crédito: Shutterstock

A Stone, parceira do empreendedor brasileiro em tecnologia e serviços financeiros, anuncia a abertura das inscrições para a 18ª edição do Recruta StoneCo, o mais importante programa de recrutamento. As vagas são destinadas a candidatos que se formarão até o final deste ano ou que se formaram a partir de 2021 e que estejam disponíveis para começar na empresa em janeiro de 2025. As inscrições estão abertas até o dia 6 de setembro e podem ser feitas através do site

O Recruta StoneCo busca pessoas interessadas em melhorar a vida dos empreendedores no Brasil e também visa a formação de profissionais para assumirem grandes desafios na companhia em um curto espaço de tempo, contribuindo também para seu desenvolvimento.. No processo seletivo, os candidatos são avaliados em habilidades como comunicação e resolução de problemas, além da compatibilidade de seus valores pessoais com os da empresa.

O processo de seleção é composto por seis etapas: inscrição, testes iniciais, questionário da vida, dinâmica em grupo, case + entrevista, e painel com lideranças. Ao longo dos 12 meses de programa, as pessoas selecionadas terão a oportunidade de participar de quatro ciclos de formação, passando por diferentes áreas da companhia enquanto são responsáveis por um projeto e participam de diversos treinamentos de habilidades técnicas, de negócios e comportamentais. Ao fim do programa, os trainees terão a oportunidade de apresentar o resultado de seus projetos para a alta liderança da companhia.

"O Recruta nos ajuda a encontrar e desenvolver talentos que compartilham nossos valores e abraçam a nossa missão, de apoiar os empreendedores brasileiros. Investir nessas pessoas é investir no futuro da nossa companhia e no sucesso dos nossos clientes. Por isso, temos o prazer de anunciar mais uma edição, para continuar contribuindo nessa jornada", comenta Fabio Kapitanovas, diretor de Pessoas e Operações na Stone.

Sobre o Recruta StoneCo.

O Recruta StoneCo. é o principal processo seletivo da companhia. Iniciado em 2014, o projeto já contratou mais de 4.500 talentos, dos quais mais de 60 se tornaram trainees na companhia. Nas duas últimas edições do programa, mais de 60 mil pessoas foram impactadas pelo processo, dentre elas as aprovadas Jeane Cruz e Júlia Nakamura.

“O Recruta me desafiou a refletir sobre os meus porquês, me permitiu compartilhar a história que me trouxe até aqui e como ela se conecta com quem eu desejo me tornar!", explica Jeane. "Hoje, estou vivendo um processo de aprendizado contínuo sobre clientes, produtos e negócios, me desenvolvendo ao lado de pessoas excepcionais que vivem a cultura com paixão!”.

Sobre a Stone