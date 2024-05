EMPREGOS E SOLUÇÕES

SumUp aposta em operações na Bahia

Companhia está com vagas abertas para sua operação comercial e há planos de expansão para outros estados do Nordeste

Da Redação

Publicado em 30 de maio de 2024 às 09:00

Fintech de tecnologia e soluções financeiras tem, atualmente, oito polos de vendas espalhados pelas principais cidades do Estado Crédito: DIVULGAÇÃO

A SumUp, empresa global de tecnologia e soluções financeiras, está apostando no crescimento dos negócios na região Nordeste, principalmente na Bahia. A fintech tem oito polos de vendas no Estado, espalhados pelas cidades de Salvador, Lauro de Freitas, Vitória da Conquista, Feira de Santana, Ilhéus e Porto Seguro.

De acordo com Glauco Sonsin, líder da Força de Vendas Interna da SumUp, a Bahia é um estado com muito potencial de crescimento. “A Bahia é um estado muito relevante para a economia brasileira. No entanto, percebemos que ainda há muitos empreendedores que não usam soluções financeiras de ponta. Por isso, decidimos apostar no estado e contribuir para o desenvolvimento de micro, pequenos e médios negócios baianos.”

As operações da SumUp na Bahia dispõem de times que trabalham para oferecer a melhor experiência para os empreendedores da região. “Criamos um time comercial para prestar um atendimento humanizado e de excelência aos negócios que atendemos. Nossa missão é disponibilizar um ecossistema de produtos completo para os empreendedores e prestar suporte a eles sempre que necessário. Queremos estar realmente próximos aos nossos clientes”, explica Sonsin.

Com foco em oferecer soluções financeiras completas para micro, pequenos e médios empreendedores, como maquininhas para pagamento por cartão, conta digital, empréstimos, links de pagamento, entre outros produtos, a SumUp tem planos de ampliar ainda mais sua presença no Nordeste até 2025. “Estamos começando com a Bahia, mas estamos olhando também para outros estados, como o Ceará. Sabemos do potencial da região e vamos trabalhar fortemente para ampliar ainda mais nossa atuação”, conta Sonsin.

A fintech já tem mais de 60 colaboradores baseados na Bahia e está com vagas de trabalho abertas no Estado. “A SumUp é uma empresa moderna, que oferece muitas possibilidades de crescimento, aprendizado e criação. Estamos em busca de pessoas que queiram trabalhar com o propósito de empoderar os empreendedores baianos”, finaliza o executivo.

Para conferir as vagas, clique aqui.

Sobre a SumUp

A SumUp é uma companhia global de serviços financeiros que oferece um ecossistema de soluções para microempreendedores, como maquininhas de cartão, conta digital pelo SumUp Bank, empréstimos e links de pagamento, entre outros produtos.