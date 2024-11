EMPREGOS E SOLUÇÕES

TCE RR oferta 30 vagas para níveis médio e superior

Remuneração é de R$6.315,60 para técnico e R$52.824,53 para auditor

c com assessorias

Carmen Vasconcelos

Publicado em 6 de novembro de 2024 às 06:00

Informações sobre o concurso público para o Tribunal de Contas do Estado de Roraima podem ser obtidas pelo telefone 0800 2834628 e pelo e-mail [email protected] Crédito: SHUTTERSTOCK

O concurso para o Tribunal de Contas do Estado de Roraima (TCE RR) foi publicado na última quinta-feira. O edital, organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), oferece 30 vagas de níveis médio e superior. As inscrições vão até o dia 2 de dezembro com taxa de inscrição de R$100,00 a R$250,00.

As vagas são distribuídas para os cargos de Auditor de Controle Externo (10), Analista Administrativo de Desenvolvimento de Sistemas (5), Analista de Controle Externo - Ciências Jurídicas (3), Técnico Administrativo (2), Auditor de Controle Externo – Tecnologia da Informação/Análise de Dados (2), Auditor de Controle Externo – Engenharia Civil (2), Auditor de Controle Externo – Ciências Contábeis (2), Auditor Substituto do Conselheiro (2), Auditor de Controle Externo – Ciências Atuariais (1), e Analista Administrativo de Tecnologia da Informação/Banco de Dados (1). Os salários para as funções de técnico, analista, auditor e auditor substituto de conselheiro são de R$6.315,60, R$9.718,88, R$20.405,75 e R$52.824,53, respectivamente.

O edital já indicou data e local para a realização das provas: 26 de janeiro de 2025 no município de Boa Vista, Roraima. As etapas do processo são: prova objetiva, prova discursiva (cargos de auditor e técnico), prova oral (somente para o cargo de auditor substituto de conselheiro) e avaliação de títulos (cargos que exigem ensino superior).

Em análise do programa, o Gran Concursos, apontou que disciplinas como língua portuguesa, raciocínio lógico matemático, legislação específica e conhecimentos específicos das respectivas especialidades fazem parte do conteúdo programático de todos os cargos. Noções de direito e administração pública serão cobradas nas provas dos auditores e analistas administrativos. Já as questões de matemática e estática entram apenas na prova objetiva dos auditores. Na prova discursiva, o candidato deverá responder 2 questões de conhecimentos específicos de sua especialidade em até 25 linhas cada. A prova oral vale 20 pontos e avalia o domínio do conhecimento, adequação da linguagem, articulação do raciocínio e capacidade de argumentação dos candidatos.