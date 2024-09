EMPREGOS E SOLUÇÕES

Unipar e Instituto Unipar lançam novo edital de seleção para projetos sociais

Estão aptos a participar da seleção Organizações da Sociedade Civil (OSC) sem fins lucrativos e Pessoas Jurídicas com fins lucrativos, que possuam Projetos desportivos já aprovados à captação de recursos pela Lei de Incentivo ao Esporte (Lei nº 11.438/2006); Projetos sociais já aprovados pelos Conselhos Municipais e/ou Estaduais referentes aos Fundos de Direitos da Criança e do Adolescente, em linha com as diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei nº 8.069/1990); Projetos sociais já aprovados à captação de recursos pelos Conselhos Municipais e/ou Estaduais referentes aos Fundos de Direitos do Idoso, em linha com as diretrizes da lei federal que instituiu o Fundo Nacional do Idoso (Lei nº 12.213/2010); Projetos sociais já aprovados à captação de recursos pelo Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon) e o Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (Pronas/PCD) (Lei nº 12.715/2012); Projetos não incentivados, que serão apoiados com recursos próprios, a critério da Unipar e do Instituto Unipar.