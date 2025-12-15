Acesse sua conta
Vagas Bahia: Metrô recruta 72 profissionais

Programa busca executivas de alta gestão para desenvolver liderança e impacto global via Open Academy

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 06:00

Trilhos da Motiva abre vagas na BA

A plataforma de Trilhos da Motiva está com 72 vagas* abertas nas frentes de atendimento, manutenção administrativa, engenharia, entre outros. Na Bahia, as vagas são para o Metrô Bahia. As pessoas interessadas podem participar das etapas dos processos seletivos por meio da ferramenta Gupy, levando em conta a unidade de preferência. As oportunidades são abertas ao público em geral, porém, seguindo os critérios de diversidade e inclusão da companhia, mulheres, pessoas negras e PCDs são preferências para todas as vagas.Acesse: https://motiva.gupy.io/

Qualificação profissiona no Sesc

O Sesc EAD EJA, curso que oferece a jovens e adultos formação gratuita no Ensino Médio integrado a qualificação profissional, amplia sua área de atuação com uma nova habilitação. Além de Produção Cultural, a partir de 2026 os candidatos poderão optar pela modalidade Assistente de Marketing e Vendas. São mais de 1000 vagas disponíveis em 16 estados. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no período de 3 de dezembro de 2025 a 28 de janeiro de 2026 pelo site www.sesc.com.br. O início das aulas está previsto para 2 de março de 2026. Podem participar da seleção candidatos com 18 anos ou mais, com Ensino Fundamental completo e residentes nos estados de Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Sergipe e Tocantins.

IT Forum em Trancoso

O IT Forum volta à Bahia em 2026 para promover uma imersão em inovação e integração estratégica. Sob o tema “O poder dos ecossistemas e das conexões colaborativas”, a agenda reforça a ideia de cooperação em rede para impulsionar inovação e desenvolvimento. A edição de Trancoso, que será realizada de 16 a 21 de abril de 2026, ganha um dia a mais de programação para fomentar networking e oportunidades de negócio. https://bit.ly/4pVT4Di

Santander W50

O Banco Santander lança uma nova edição do Santander W50 (SW50), programa de liderança feminina que busca identificar e fortalecer o talento das melhores executivas do mundo. A iniciativa é voltada a mulheres em posições de liderança que desejam refletir sobre seu papel, desenvolver suas habilidades de gestão e ampliar seu impacto nas organizações e na sociedade. São elegíveis mulheres de todas as idades que tenham inglês avançado e ocupem posições de alta gestão, cargos de C-level ou que fazem parte de conselhos de administração. As interessadas podem se inscrever até 7 de janeiro, por meio da Santander Open Academy: https://bit.ly/44ofCEz

Empregos

