Vivo abre mais de 130 vagas para Jovem Aprendiz com oportunidades na Bahia

Inscrições vão até 29 de agosto

A Vivo está com processo seletivo aberto para o Programa Jovem Aprendiz 2025. São mais de 130 vagas em diversos estados, incluindo a Bahia. A seleção será feita de forma totalmente digital, e as inscrições podem ser feitas até o dia 29 de agosto. >

Metade das vagas será destinada a candidatos negros, reafirmando a política de diversidade da empresa. Todas as oportunidades são também elegíveis a pessoas com deficiência. Para participar, é preciso ter entre 14 e 21 anos e estar matriculado ou ter concluído o ensino médio regular.>

O programa terá duração entre 12 e 14 meses e prevê a admissão dos selecionados a partir de novembro de 2025. A empresa oferece salário compatível com o mercado, além de benefícios como vale-refeição, vale-transporte, assistência médica e odontológica, seguro de vida, programa de idiomas e folga no dia do aniversário. Os contratados também recebem uma linha funcional corporativa.>

Segundo a Vivo, o programa prevê uma trilha de capacitação voltada ao desenvolvimento profissional e pessoal dos participantes. “Mais do que capacitar, queremos estimular o protagonismo desses jovens, além de incentivar a construção do senso de grupo e de pertencimento. Por isso, realizaremos ações colaborativas e experiências que promovem a troca, o engajamento e a formação de vínculos, fortalecendo a jornada desses talentos na companhia”, afirma Fernando Luciano, vice-presidente de Pessoas da Vivo.>

As vagas estão distribuídas pelos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Acre, Tocantins e o Distrito Federal.>