SORVETES

Havanna inaugura na Bahia a primeira Heladeria do Nordeste

Tradicional sabor de Dulce de Leche é o carro-chefe da unidade no Shopping Paralela

Donaldson Gomes

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 15:44

Unidade no Shopping Paralela é a primeira do Nordeste Crédito: Divulgação

A Havanna, tradicional marca argentina reconhecida mundialmente por seus alfajores, cafés e Dulce de Leche, anuncia sua chegada ao Nordeste do país com o novo formato de franquia Heladeria. A Bahia foi escolhida para receber a primeira unidade de helados premium da região, com loja inaugurada ontem (27) em Salvador, no Shopping Paralela, um dos mais movimentados da capital. Em breve, a rede também abrirá sua primeira unidade em Recife.

O carro-chefe da Heladeria Havanna é o sorvete de doce de leite, mas o cardápio conta com uma variedade de sabores exclusivos que encantam diferentes paladares. São 14 sabores, incluindo o clássico Dulce de Leche com lascas de chocolate, pistache com Dulce de Leche e o inovador Mar Del Plata, sabor criado a partir do sal marinho, inspirado no alfajor lançado recentemente pela marca e que conquistou o público como sabor de Panettone no último Natal. Além dos sorvetes (a partir de R$ 19,90), a unidade oferece milk-shakes, cafés especiais, sobremesas e os produtos icônicos da Havanna, como os alfajores e potes de Dulce de Leche.

“Estamos muito orgulhosos em abrir nossa primeira Heladeria no Nordeste do país. Salvador é uma cidade vibrante, acolhedora e com forte tradição gastronômica. Queremos proporcionar aos consumidores locais uma experiência única, que combina sabor, qualidade e a cultura argentina”, afirma Adriana Villela, diretora de expansão da Havanna no Brasil.

Franquia