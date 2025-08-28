Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Havanna inaugura na Bahia a primeira Heladeria do Nordeste

Tradicional sabor de Dulce de Leche é o carro-chefe da unidade no Shopping Paralela

  • Foto do(a) author(a) Donaldson Gomes

  • Donaldson Gomes

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 15:44

Unidade no Shopping Paralela é a primeira do Nordeste Crédito: Divulgação

A Havanna, tradicional marca argentina reconhecida mundialmente por seus alfajores, cafés e Dulce de Leche, anuncia sua chegada ao Nordeste do país com o novo formato de franquia Heladeria. A Bahia foi escolhida para receber a primeira unidade de helados premium da região, com loja inaugurada ontem (27) em Salvador, no Shopping Paralela, um dos mais movimentados da capital. Em breve, a rede também abrirá sua primeira unidade em Recife.

O carro-chefe da Heladeria Havanna é o sorvete de doce de leite, mas o cardápio conta com uma variedade de sabores exclusivos que encantam diferentes paladares. São 14 sabores, incluindo o clássico Dulce de Leche com lascas de chocolate, pistache com Dulce de Leche e o inovador Mar Del Plata, sabor criado a partir do sal marinho, inspirado no alfajor lançado recentemente pela marca e que conquistou o público como sabor de Panettone no último Natal. Além dos sorvetes (a partir de R$ 19,90), a unidade oferece milk-shakes, cafés especiais, sobremesas e os produtos icônicos da Havanna, como os alfajores e potes de Dulce de Leche.

“Estamos muito orgulhosos em abrir nossa primeira Heladeria no Nordeste do país. Salvador é uma cidade vibrante, acolhedora e com forte tradição gastronômica. Queremos proporcionar aos consumidores locais uma experiência única, que combina sabor, qualidade e a cultura argentina”, afirma Adriana Villela, diretora de expansão da Havanna no Brasil.

Franquia

O modelo de franquias de Heladeria Havanna inclui desde quiosques compactos até lojas completas com espaço para consumo. O investimento inicial é de R$ 320 mil, com retorno estimado entre 15 e 18 meses e lucratividade média de 18%. A Havanna desembarcou em 2006 no Brasil, e segue formato de expansão principalmente por meio de franquias. No mundo, 2500 pontos de venda estão espalhados por 12 países, entre eles Argentina, Brasil, Chile, Espanha, Estados Unidos e Peru.

Mais recentes

Imagem - Receita voltará a exigir declaração de fintechs após operações da PF

Receita voltará a exigir declaração de fintechs após operações da PF
Imagem - Truques para aproveitar a queda do dólar e viajar gastando menos

Truques para aproveitar a queda do dólar e viajar gastando menos
Imagem - Universidade abre concurso sem prova e salários de até R$ 2.653,22

Universidade abre concurso sem prova e salários de até R$ 2.653,22

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua