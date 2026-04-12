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Recorde histórico da balança comercial no Brasil acende alerta sobre o perigo de 'vender apenas o básico'

Petróleo e ferro garantiram o fôlego no 1º trimestre de 2026, mas economistas alertam que o país precisa de mais do que matérias-primas para crescer de verdade

  • Foto do(a) author(a) Amanda Cristina de Souza

  • Amanda Cristina de Souza

Publicado em 12 de abril de 2026 às 17:00

O Brasil cresce no saldo positivo da balança comercial, mas levanta a discussão sobre o risco de ‘exportar apenas o básico
O Brasil cresce no saldo positivo da balança comercial, mas levanta a discussão sobre o risco de ‘exportar apenas o básico Crédito: Pexels, Davi vives

O Brasil começou o ano com uma balança comercial forte, com um superávit de US$ 13,25 bilhões entre janeiro e a terceira semana de março. Esse desempenho foi impulsionado, principalmente, pelas exportações de petróleo e minério de ferro, um crescimento de 6,8% em relação ao mesmo período de 2025. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic).

No lado das exportações, o Brasil vendeu US$ 72,7 bilhões, enquanto as importações somaram US$ 59,45 bilhões, praticamente estáveis em comparação ao ano passado, com uma leve queda de 0,2%.

Tráfico acontecia no Porto de Salvador

Investigação apreendeu quase duas toneladas de droga por Reprodução
Investigação apreendeu quase duas toneladas de droga por Reprodução
Investigação apreendeu quase duas toneladas de droga por Reprodução
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Investigação apreendeu quase duas toneladas de droga por Reprodução

Por que petróleo e minério salvaram o primeiro trimestre de 2026

O cenário das exportações mostra uma mudança significativa. A indústria extrativa foi a principal responsável pelo crescimento, com um avanço de 27,6%, enquanto setores como a agropecuária caíram 13,4%, e a indústria de transformação teve um declínio de 10,3%.

Ou seja, produtos como petróleo bruto e minério de ferro assumiram o papel de motores do superávit, compensando a perda de fôlego de itens tradicionais do agronegócio.

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Mesmo com esse recuo, o setor agrícola segue relevante. A soja ainda ocupa o topo da lista de exportações, representando 17,8% das vendas externas, seguida por café, milho e algodão.

Alguns dos principais destaques positivos incluem o petróleo bruto (+65,1%), o ouro (+87,1%) e a carne bovina (+16%). Já o café (-33,2%), o açúcar (-42,1%) e a celulose (-28,3%) apresentaram quedas significativas.

O que o Brasil comprou no exterior

Em termos de importações, o Brasil manteve sua estratégia de buscar produtos de maior valor agregado. A indústria de transformação liderou as compras externas, com um leve aumento de 0,3%, enquanto o setor agropecuário teve uma queda de 24,9%.

Isso reflete uma economia que, apesar de algumas dificuldades, ainda está consumindo produtos tecnológicos e industriais.

A pauta de importações foi dominada por combustíveis refinados, fertilizantes, medicamentos, veículos e equipamentos industriais e eletrônicos. Alguns itens se destacaram por altas expressivas, como veículos (+96,3%), medicamentos (+39,1%) e geradores elétricos (+127,2%), indicando uma demanda interna aquecida e, possivelmente, mais espaço para investimentos.

Por outro lado, as compras de trigo (-35,9%), máquinas industriais (-81,3%) e aço laminado (-69,1%) apresentaram queda, o que pode refletir tanto ajustes na atividade industrial quanto uma possível recomposição de estoques.

Commodities: o perigo de depender dos preços que o Brasil não controla

Apesar dos números positivos, a estrutura da balança comercial brasileira ainda preocupa. O país continua dependendo majoritariamente de exportações de produtos básicos (soja, petróleo e minério), enquanto importa produtos mais sofisticados, como máquinas, tecnologia e medicamentos.

Embora esse modelo funcione quando o mercado internacional favorece as commodities, ele deixa a economia brasileira vulnerável às oscilações do mercado global.

Essa dependência de produtos primários, combinada com a necessidade de importações mais complexas, continua sendo um ponto de atenção.

Até quando o Brasil consegue manter esse fôlego?

O desempenho da balança comercial neste ano reforça um padrão bem conhecido. Quando o mercado global é favorável às commodities, o superávit cresce.

Mas a questão vai além do número. Economistas questionam a qualidade desse crescimento, já que o Brasil continua focado em produtos de baixo valor agregado.

O grande desafio agora é transformar esse superávit em crescimento sustentável, com uma economia mais diversificada, que dependa menos das flutuações do mercado internacional.

O sucesso futuro do Brasil dependerá de uma maior diversificação nas exportações e da diminuição da dependência de commodities.

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