TRÂNSITO

Renovação CNH 2026: é possível renovar online e fugir da espera no Detran

Saiba como renovar sua habilitação pelo app, prazos para categorias C, D e E e como agendar o exame clínico

Juliana Rodrigues

Publicado em 8 de abril de 2026 às 11:00

Saiba como renovar a CNH 2026 online e evitar as filas do Detran Crédito: Divulgação

A renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) já é um serviço majoritariamente digital em 2026, com 90% das etapas realizadas via portais do Detran ou aplicativo Carteira Digital de Trânsito.

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O modelo híbrido, que automatiza o envio de documentos e o recolhimento de taxas, visa otimizar o fluxo administrativo e reduzir o atendimento presencial, expondo condutores que não aderem à plataforma a maiores tempos de espera e ao risco de sanções por perda de prazos.

Guia da renovação digital

O processo de renovação da Carteira Nacional de Habilitação exige, o acesso ao aplicativo oficial do Governo Federal, mediante autenticação de contas nos níveis de segurança Prata ou Ouro.

Uma vez logado, o sistema centraliza o gerenciamento de débitos pendentes e a geração da guia de arrecadação para a taxa de emissão.

A autoridade de trânsito alerta para a obrigatoriedade da atualização cadastral de endereço antes do início do requerimento, medida indispensável para evitar o extravio do documento físico.

Após a compensação do pagamento, o sistema processa a geolocalização do condutor para o agendamento do exame clínico em unidades credenciadas, única etapa que permanece obrigatoriamente presencial.

Fiscalização e segurança: CNH C, D e E

Condutores das categorias C, D e E devem apresentar resultado negativo no exame toxicológico como pré-requisito para iniciar a renovação em 2026; a ausência do laudo atualizado impede o prosseguimento do processo digital.

Diante dos reajustes anuais nas taxas estaduais, as autoridades alertam para que a emissão de boletos ocorra exclusivamente por canais oficiais, visando coibir fraudes em sites terceiros.