Sinduscon-Ba dá posse à nova diretoria na próxima terça

Engenheiro civil Eduardo Bastos substitui Alexandre Landim na presidência do sindicato

  • Foto do(a) author(a) Donaldson Gomes

  • Donaldson Gomes

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 17:04

Geraldo Menezes, novo vice-presidente, e Eduardo Bastos, novo  presidente do Sinduscon-Ba Crédito: Divulgação

Na próxima terça-feira, 16, às 19 horas, na sede da Fieb, o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado da Bahia (Sinduscon-BA) dará posse ao novo Presidente, Eduardo Bastos, que assume o cargo para o biênio 2025-2027. Engenheiro civil formado pela Ufba, foi eleito em chapa única, Denominada Estamos Construindo, é sócio da Ghia Engenharia e atual Presidente da Abrasi (Associação Brasileira de Empresas de Serviços de Iluminação Urbana).

"Com 28 anos de experiência no Sinduscon-BA, convivi com oito gestões muito atuantes e duas no Sistema Fieb, tenho como desafio nos próximos dois anos de dar sequência ao crescimento contínuo do sindicato e defender o setor da construção, que é um grande gerador de desenvolvimento, emprego e renda”, afirma Eduardo Bastos.

O também engenheiro civil Geraldo Menezes, da IBPC Construções e Montagem, assumirá a vice-presidência.

Na oportunidade, também tomam posse o novo Conselho Diretor e Fiscal, Delegados Regionais e Delegados Representantes junto à FIEB.

A nova Presidência sucede Alexandre Landim e Ângelo Simões, que estiveram à frente do Sinduscon-BA como Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, por dois mandatos nos últimos quatro anos, gestões marcadas por avanços importantes, como a criação do Clube de Benefícios Sinduscon, da Sexta da Construção, do HUB da Construção e pela expansão da Coopercon/Ba, além da criação da ConstruNordeste, hoje a maior feira da construção Civil do Norte e Nordeste e que já faz parte do calendário nacional do setor.

Landim segue na Vice-Presidência da CBIC e assumirá uma Diretoria na Fieb, Simões segue na Presidência da Coopercon/Ba e Coordenação da ConstruNordeste.

