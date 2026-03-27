POLÍTICA

Vai faltar na votação? Veja como justificar pelo celular e evitar bloqueio do CPF

Sistema usa GPS no e-Título e libera justificativa em segundos; prazo é limitado e evita restrições como passaporte e concurso

Juliana Rodrigues

Publicado em 27 de março de 2026 às 05:23

e-Título Crédito: Agência Brasil

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) consolidou, para as eleições de 2026, o uso da geolocalização do e-Título como ferramenta oficial para justificativa imediata. Agora, o sistema cruza as coordenadas do GPS do celular com o local de votação, permitindo que o eleitor valide sua ausência em segundos, sem precisar anexar atestados ou documentos. A tecnologia visa facilitar a vida de quem está fora do seu domicílio eleitoral, garantindo que o cidadão evite problemas no CPF e no passaporte com apenas alguns cliques no aparelho.

Título de eleitor 1 de 7

Como justificar o voto pelo GPS do celular

Para evitar filas e burocracia nas eleições de 2026, o eleitor que estiver fora do seu domicílio eleitoral poderá resolver a pendência em segundos usando apenas o celular. O procedimento deve ser feito obrigatoriamente durante o horário de votação, das 8h às 17h. Confira o passo a passo para garantir a regularidade do seu título.

Acesse o App: no e-Título, vá até o menu "Mais Opções" e clique em "Justificativa de ausência".

Ative a localização: o aplicativo vai pedir acesso ao seu GPS. É indispensável autorizar para que o sistema comprove que você está fora da sua cidade de votação.

Receba o protocolo: com a geolocalização validada em tempo real, o pedido é aceito automaticamente e o comprovante é emitido na hora, sem necessidade de documentos extras.

Perdeu o prazo? Veja como regularizar o título em 60 dias

Quem não conseguiu justificar o voto no dia da eleição via GPS ainda tem uma segunda chance, mas o relógio está contando as horas. O eleitor tem o prazo de até 60 dias após cada turno para apresentar a justificativa pelo e-Título ou pelo portal Sistema Justifica. Diferente do dia da votação, a geolocalização não basta. Agora, é obrigatório anexar documentos que comprovem a ausência, como atestados médicos, passagens ou reservas de hotel.