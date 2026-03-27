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Vai faltar na votação? Veja como justificar pelo celular e evitar bloqueio do CPF

Sistema usa GPS no e-Título e libera justificativa em segundos; prazo é limitado e evita restrições como passaporte e concurso

  • Foto do(a) author(a) Juliana Rodrigues

  • Juliana Rodrigues

Publicado em 27 de março de 2026 às 05:23

e-Título
e-Título Crédito: Agência Brasil

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) consolidou, para as eleições de 2026, o uso da geolocalização do e-Título como ferramenta oficial para justificativa imediata. Agora, o sistema cruza as coordenadas do GPS do celular com o local de votação, permitindo que o eleitor valide sua ausência em segundos, sem precisar anexar atestados ou documentos. A tecnologia visa facilitar a vida de quem está fora do seu domicílio eleitoral, garantindo que o cidadão evite problemas no CPF e no passaporte com apenas alguns cliques no aparelho.

Título de eleitor

TÍTULO DE ELEITOR por REPRODUÇÃO
TÍTULO DE ELEITOR por REPRODUÇÃO
TÍTULO DE ELEITOR por REPRODUÇÃO
TÍTULO DE ELEITOR por REPRODUÇÃO
Título de eleitor por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Título de eleitor gigante por Fernando Cavalcanti
VOTO COM ACESSEBILIDADE por TRE-PE
1 de 7
TÍTULO DE ELEITOR por REPRODUÇÃO

Como justificar o voto pelo GPS do celular

Para evitar filas e burocracia nas eleições de 2026, o eleitor que estiver fora do seu domicílio eleitoral poderá resolver a pendência em segundos usando apenas o celular. O procedimento deve ser feito obrigatoriamente durante o horário de votação, das 8h às 17h. Confira o passo a passo para garantir a regularidade do seu título.

Acesse o App: no e-Título, vá até o menu "Mais Opções" e clique em "Justificativa de ausência".

Ative a localização: o aplicativo vai pedir acesso ao seu GPS. É indispensável autorizar para que o sistema comprove que você está fora da sua cidade de votação.

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Receba o protocolo: com a geolocalização validada em tempo real, o pedido é aceito automaticamente e o comprovante é emitido na hora, sem necessidade de documentos extras.

Perdeu o prazo? Veja como regularizar o título em 60 dias

Quem não conseguiu justificar o voto no dia da eleição via GPS ainda tem uma segunda chance, mas o relógio está contando as horas. O eleitor tem o prazo de até 60 dias após cada turno para apresentar a justificativa pelo e-Título ou pelo portal Sistema Justifica. Diferente do dia da votação, a geolocalização não basta. Agora, é obrigatório anexar documentos que comprovem a ausência, como atestados médicos, passagens ou reservas de hotel.

O descuido pode acarretar dor de cabeça. Quem ficar em débito com a Justiça Eleitoral enfrenta restrições, como o impedimento para emitir passaporte, tomar posse em concursos públicos, renovar matrículas em faculdades e até emitir documentos oficiais.

Tags:

Eleição Título Título de Eleitor Eleição 2026 Justiça Eleitoral

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