educação

10 dicas para escolher a graduação ideal

Esse é um passo importante para quem deseja construir uma carreira sólida

“A graduação é um investimento no futuro, então é importante que os estudantes façam essa escolha de forma consciente, considerando suas habilidades, paixões e as oportunidades do mercado de trabalho”, afirma Rodrigo Bouyer, docente e sócio da Somos Young. >

1. Atenção ao autoconhecimento

2. Faça pesquisas

3. Considere tendências

4. Faça networking

Converse com profissionais nas áreas de interesse. Ouvir pessoas que já trabalham ajuda a entender os desafios e as oportunidades da profissão. >

5. Pratique suas habilidades

6. Pesquise universidades

7. Análise da matriz curricular

Cada faculdade pode oferecer um enfoque diferente para o mesmo curso, e as disciplinas também podem mudar com o passar do tempo. Veja se a grade curricular e as disciplinas atendem às suas expectativas. >