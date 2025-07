educação

5 dicas para escrever um artigo científico corretamente

A qualidade do trabalho exige planejamento rigoroso, clareza na redação e capacidade de contextualizar os resultados

Publicar um artigo científico é uma etapa fundamental na trajetória acadêmica e profissional de qualquer pesquisador. Mais do que um requisito curricular, essa prática representa uma oportunidade de validar descobertas, compartilhar avanços com a comunidade científica e consolidar a reputação na área de estudo. >

1. Respeite a estrutura

Todo artigo precisa seguir uma estrutura clara, com introdução, objetivos , metodologia, resultados, discussão e conclusões. “É nessa sequência lógica que o leitor compreende o que foi feito, como foi feito, o que se descobriu e por que isso importa. Ignorar essa organização pode fazer com que o artigo seja descartado logo na avaliação inicial”, explica a professora. >

2. Defina bem o problema e os objetivos

3. Metodologia: o coração do artigo

A metodologia precisa estar clara e definida no artigo. “A metodologia é a parte mais técnica, e muitas vezes mais negligenciada pelos autores. Ela precisa permitir que outro pesquisador consiga reproduzir o estudo e é isso que valida o artigo científico; por isso, deve ser escrita com clareza e rigor”, detalha a professora. >

4. Dados não falam sozinhos

Os dados precisam ser contextualizados na pesquisa. “Não basta apresentar gráficos e tabelas, é preciso interpretar, comparar com a literatura e apontar os limites do estudo. O artigo precisa dialogar com outros trabalhos e teorias, mostrando onde se insere no campo de conhecimento”, orienta. >