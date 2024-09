ATENÇÃO, ESTUDANTES!

6 dicas para estudar atualidades para os vestibulares

Professor de História reúne orientações fundamentais para os estudantes que vão fazer as provas do Enem

Portal Edicase

Publicado em 11 de setembro de 2024 às 14:30

Entender os principais acontecimentos da atualidade é um diferencial importante para os estudantes nos vestibulares

A data dos vestibulares mais almejados do país está se aproximando e a concorrência será grande. Para se ter uma ideia, a prova da Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) contará este ano com 99.573 candidatos e o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) com 5 milhões de participantes. Dentre os principais assuntos presentes nesses vestibulares, estão as questões de atualidades.

De acordo com o autor e professor de história do Sistema de Ensino pH Gabriel Onofre, para se sair bem nas matérias que cobram temas de atualidades, a capacidade de analisar e entender os principais acontecimentos do momento se trata de um diferencial importante. “A compreensão de eventos globais e locais impacta diretamente o desempenho dos candidatos, uma vez que as provas exigem uma análise crítica e atualizada dos assuntos em debate”, comenta.

Mas como estudar atualidades de maneira qualificada? Com o intuito de auxiliar os jovens nessa tarefa, Gabriel Onofre lista 6 importantes dicas. Confira!

1. Leia diariamente notícias de jornais e portais

Para se manter atualizado, recomenda-se que o estudante faça a leitura frequente de fontes confiáveis, como jornais, revistas e sites especializados em notícias. O acesso à informação é vasto, mas a qualidade e a veracidade dos dados são fundamentais. Portanto, é essencial selecionar fontes que ofereçam análises aprofundadas e atualizadas.

2. Filtre as notícias mais relevantes

Com a abundância de informações disponíveis nos canais digitais, os estudantes devem escolher bem as notícias que realmente têm relevância para os vestibulares. Buscar fontes confiáveis e verificar a atualidade dos eventos são passos cruciais para garantir uma preparação eficaz.

3. Organize os estudos em um cronograma de preparação

A inclusão dos temas de atualidades no cronograma de estudos deve ser feita de forma equilibrada. A regularidade na atualização e a análise crítica dos temas configuram aspectos fundamentais para uma preparação completa.

Estar atento às atualidades prepara os estudantes para as diferentes abordagens dos vestibulares

4. Temas mais cobrados em atualidades

Não é novidade que as abordagens sobre atualidades variam entre os vestibulares. Alguns temas são frequentemente vistos, como geopolítica, capitalismo contemporâneo e problemas sociais. Provas como a da Fuvest e da Universidade Estadual Paulista (Unesp) tendem a focar tais questões, enquanto outras, como a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e a Universidade Estadual de Londrina (UEL), podem destacar temas mais específicos relacionados ao Brasil ou à política internacional.

5. Verifique a data dos eventos

Os estudantes devem ficar atentos aos eventos recentes, porém acontecimentos muito atuais – ocorridos nos últimos seis meses, por exemplo – dificilmente aparecerão nas provas. Isso porque o processo de elaboração das questões e produção das provas considera fatos que já têm uma análise consolidada. Além disso, as provas são produzidas de forma antecipada e, por isso, demandam uma margem de tempo para a inclusão das questões.

6. Acontecimentos que podem cair na prova

Com o intuito de ajudar os estudantes, Gabriel Onofre identifica seis temas para os vestibulandos revisarem, pois as chances de estarem presentes nas provas é grande. Confira:

Crise climática no mundo contemporâneo;

Queimadas no Pantanal e na Amazônia;

Conflitos entre Rússia e Ucrânia;

Impactos do avanço da tecnologia nas relações sociais;

Crise migratória;

Problema das notícias falsas.

O professor lembra também que “é crucial que o estudante estude os problemas contemporâneos no Brasil, como a pobreza, a desigualdade, a informalidade, a uberização e a escravidão contemporânea”, conclui.