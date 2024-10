EDUCAÇÃO

Enem: veja como aumentar nota da prova em até 200 pontos

Dicas são fundamentais para elevar nota dos candidatos

Publicado em 21 de outubro de 2024 às 16:06

Prova de Redação é uma das mais temidas do Enem Crédito: Shutterstock

Porta de entrada para as universidades, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) está a menos de 20 dias de acontecer. Para sair na frente da disputa e aumentar a pontuação em até 200 pontos, é importante estar atento a algumas dicas. Quem explica como fazer isso é o diretor pedagógico da Descomplica, Rafael Cunha. Nesta edição, que acontecerá nos dias 03 e 10 de novembro, 5 milhões de pessoas irão fazer a prova. O número é o maior número desde 2020.

Organizar uma rotina de estudos, revisar os conteúdos de forma estratégica e praticar a redação são boas práticas para estudar de forma eficiente nesta reta final, de acordo Rafael Cunha, pode aumentar consideravelmente a nota final no Exame.

“O aluno deve apostar na eficiência dos estudos para essa reta final e focar no que realmente vai ajudar ele a passar. Na Descomplica, nós acompanhamos isso na prática: nossos alunos tiveram, em média, 160 pontos a mais na redação em relação à média nacional”, aponta o diretor.

Ele separou algumas dicas sobre como se preparar para o Enem:

Personalize seus estudos de acordo com o curso desejado

“O candidato que disputa uma vaga em Medicina deve estudar de um jeito diferente daquele que quer cursar Letras, por exemplo. As estratégias devem ser personalizadas mesmo quando estamos falando do mesmo curso, mas de instituições diferentes: quem quer ingressar na USP precisa estudar de um jeito, aqueles que têm interesse em estudar nas Universidades Federais devem estudar de outro. A personalização é a chave”, orienta.

Ele conta que a Descomplica lançou o Personal Prof, ferramenta de inteligência artificial disponível via WhatsApp. Gratuita e acessível 24 horas por dia, a solução permite que os candidatos tirem dúvidas, recebam resumos e descubram quais temas são os mais recorrentes na prova. A experiência é customizada, pois o estudante pode informar o curso e a faculdade que deseja ingressar, recebendo, assim, recomendações focadas em seus objetivos específicos.

Além de manter uma rotina de estudos organizada, o especialista aconselha a manter cuidados com a saúde física e mental. “No cronograma, inclua pausas regulares para descanso, mantenha uma alimentação equilibrada e pratique exercícios físicos para aliviar o estresse. Esses hábitos são fundamentais para melhorar a concentração e manter a mente ativa durante os estudos”, complementa.

Revise o que mais cai

“É comum que, nas últimas semanas, os estudantes tentem revisar todas as matérias, inclusive aquelas que não foram estudadas ao longo do ano. Porém, isso não é eficaz. O mais indicado é que o candidato seja estratégico, identifique os pontos em que precisa melhorar e se concentre no conteúdo que já domina,” comenta Rafael.

Outra estratégia de revisão é participar dos aulões para o Enem. Na semana anterior a cada dia de prova, a Descomplica vai oferecer aulões de revisão gratuitos pelo Youtube. Os professores da Descomplica acertaram 99% dos temas que caíram no Enem 2023 nos aulões de revisão, por isso se trata de uma oportunidade de deixar os principais assuntos quentes na memória para a prova no dia seguinte.

VEJA O CRONOGRAMA:

28/10 - 01/11 de 18h30 a 21h15 - Revisão de Humanas, Linguagens e Redação

02/11 de 09h a 19h30 - Aulão de véspera com foco em Redação

04/11 - 08/11 de 19h a 21h15 - Revisão de Matemática e Natureza

09/11 de 09h a 19h30 - Aulão de véspera com foco em Matemática

Treine a redação

A redação do Enem é crucial para a nota final do candidato, e zerar essa parte é o mesmo que zerar a prova inteira. Disponibilizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), com a cartilha da redação do Enem 2024 o aluno pode entender como sua redação será avaliada. Para garantir o sucesso nesta etapa, Rafael Cunha recomenda ler e buscar bons exemplos de redações com notas altas e notas 1000. Fazer a leitura de redações notas baixas também, para entender o que não se deve fazer e, por último, praticar escrever o máximo de redações possíveis.

Para treinar a redação, o candidato pode utilizar a Redação Descomplica, uma plataforma gratuita que utiliza Inteligência Artificial (IA) para oferecer correções detalhadas de redações. Desenvolvida com o auxílio de professores corretores do Enem, a ferramenta avalia textos em poucos minutos, fornecendo uma nota detalhada e sugestões de melhorias. Graças à tecnologia, a solução possui 80% de chance de acertar a nota do candidato no Enem e é 30% mais eficaz do que corretores humanos.