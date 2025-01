educação

Veja cuidados importantes com os cookies de sites

Pequenos arquivos de texto são armazenados no dispositivo do usuário para coletar informações sobre sua atividade online

No mundo digitalizado em que vivemos, aceitar cookies tornou-se uma ação comum ao navegar por websites. No entanto, o que muitos usuários podem não perceber é que o aparentemente inofensivo clique em “aceitar” pode representar um risco significativo para a privacidade online. >

Segundo Rodrigo Araújo Carneiro da Cunha, professor do curso de Ciências da Computação da Faculdade Anhanguera, os cookies são pequenos arquivos de texto que os websites armazenam no dispositivo do usuário para coletar informações sobre sua atividade online . “Embora muitos sejam inofensivos, alguns podem ser usados para rastrear detalhes pessoais, padrões de navegação e até mesmo criar perfis de usuários”, explica. >