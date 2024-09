PLEITO MUNICIPAL

'A nossa prioridade é enfrentar os desafios de Salvador', diz candidata a vice-prefeita Ana Paula Matos

Ana Paula Matos (PDT) é candidata a vice-prefeita na chapa de Bruno Reis (União Reis)

Millena Marques

Publicado em 25 de setembro de 2024 às 05:00

Ana Paula Matos, vice-prefeita e candidata à reeleição Crédito: Valter Pontes/Secom-PMS

Ana Paula Matos (PDT), 47 anos, é a atual vice-prefeita de Salvador. Formada em Direito pela UCSal, ela já foi secretária de Saúde da capital baiana e também comandou a Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza. Se for reconduzida, se tornará a mulher com mais tempo no Executivo soteropolitano.

Caso seja reeleita, qual será a prioridade da sua gestão e de Bruno Reis?

A nossa prioridade é enfrentar os desafios da cidade de Salvador em todas as áreas, sendo que o maior desafio é cuidar das famílias, das pessoas, fazer da cidade uma cidade boa para todas (as pessoas), apoiando quem mais precisa. Nós já fizemos uma série de ações importantes, como a entrega do Hospital do Homem, 52 escolas, e, no próximo governo, tem o Mané Dendê. Além da sustentabilidade, estamos cuidando de 34 mil famílias, com habitação de qualidade, acesso à escola, centro cultural, nova estação de transporte, nova unidade de saúde. Ao mesmo tempo, temos a maternidade que vai chegar, graças a Deus. Já estamos no final dessa obra. Então, é cuidar das pessoas, atendendo as necessidades de cada um, entendendo que Salvador tem que ser uma cidade com equidade social, com uma perspectiva de presente e de futuro para todos.

Como pretende contribuir com a gestão enquanto vice-prefeita? Há chances de ser secretária novamente?

A gente não tem conversado sobre a questão de ser ou não secretária. Eu tenho 12 anos na gestão, desde ACM Neto, depois com Bruno. Fui secretária de Governo, de Saúde, de Promoção e Combate à Pobreza duas vezes, atuei nas prefeituras dos bairros, diretora de educação. Então, onde eu for convocada, se eu for convocada, poderei atuar naquela posição. Acho que pela experiência, pela relação com Bruno, pela confiança da cidade, estarei com ele coordenando todas as áreas, trabalhando com esse carinho todo especial que tenho para área social, para ouvir as pessoas, para estar com pé na comunidade. Então, com muita humildade, pretendo contribuir em todas as áreas. A população de Salvador pode esperar de mim mais entrega, mais dedicação, mais amor e mais escuta a cada pessoa.

O principal problema de Salvador apontado pelo eleitorado soteropolitano é a segurança pública. Este assunto é de responsabilidade do governo do estado. Mas a prefeitura pretende atuar nesta área para reduzir os crimes em uma eventual gestão sua e de Bruno Reis?

É de responsabilidade do estado, mas nós temos a convicção de que o cidadão é a quem a gente tem que cuidar, dá as mãos. Por isso, a gente está avançando no nosso papel. Nós temos programas como a Ronda Maria Penha, que a gente criou, a Ronda Escolar, o Meu Ponto Iluminado, uma série de serviços (para reduzir a violência), como estamos colocando LED na cidade inteira, colocando também as câmeras. Em alguns locais específicos, como o Centro Histórico, estamos assumindo responsabilidades que não são nossas. Pegamos todo o cadastro de reserva dos guardas municipais e colocamos na rua. Estamos fazendo o nosso plano de segurança, fazendo todo o diagnóstico, para no início de 2025 poder apresentar à cidade. Estamos investindo em educação, nas políticas públicas, no esporte, como a capoeira na escola, os campos de futebol, as academias, melhorando a questão do acesso ao emprego e à renda, buscando toda a questão social e de acesso a políticas públicas.

Quais são os planos para melhorar a qualidade da educação básica e valorizar os profissionais da área?

A gente tem investido bastante em educação. Compreendemos que as crianças têm que ter oportunidade de aprender no tempo certo, precisam ter acesso a uma escola adequada, com infraestrutura, fardamento, letramento digital, mas especificamente ter o material pedagógico, toda uma estrutura pedagógica de qualidade. Então, a gente criou a nossa escola para os professores, dando a eles acesso a toda qualificação. Vamos fazer o nosso Nova Rede em nova edição, ouvindo os professores, para ter um material pedagógico adequado à realidade da cidade, uma escola antirracista, investindo no nivelamento. Aquelas crianças que, porventura, ou pela pandemia, ou por uma questão mais específica, tem uma dificuldade maior no aprendizado, a gente terá um olhar especial para essa criança. A gente está com um projeto aos sábados, que é o Aprender Mais. Isso tem gerado mais identidade com a escola, vontade de participar e, inclusive, aumentando a frequência durante os dias da semana.

Há ainda uma grande demanda da população por serviços de saúde. Como pretende melhorar o atendimento nesta área em um eventual segundo mandato?

Nós fizemos nos últimos anos ampliação da rede de saúde. Saímos de uma cobertura de 18% para quase 75%, já cofinanciada e reconhecida pelo Ministério (da Saúde) em 70%. Temos ainda 25 equipes para o ministério financiar. Por enquanto, estamos pagando sozinho. Quando ele (ministério) financiar vamos chegar a quase 75%. Para além disso, estamos investindo em programas como o Domingão de Saúde. Vamos aproveitar o final de semana para que a gente possa ampliar a oferta de exames e consultas especializadas, cirurgias eletivas, os mutirões de cirurgias, entregando a maternidade, Hospital do Homem, as UPAs. Entregamos, só neste governo, um novo multicentro em Pirajá, que é uma Policlínica. Entregamos uma nova sede e ampliamos o multicentro Adriano Pondé, que é especializado em doenças cardiovasculares.

Como pretende incentivar o desenvolvimento cultural e esportivo da cidade, garantindo o acesso da população a essas atividades?

A cidade é para o cidadão. Estamos estabelecendo equipamentos públicos em toda a cidade, especialmente nos bairros mais vulneráveis. Vão ser agora quase 100 arenas de grama sintética, mais de 500 praças. Estamos colocando os espaços Boca de Brasa, com ensino, cultura, arte, espaços também para apresentação em toda a cidade. Temos na cidade inteira equipamentos próprios e em parcerias, também com incentivos dos editais. Compreendemos a importância de as pessoas terem espaço para manifestação da cultura, da arte, do esporte, inclusive, com as academias ao ar livre, com os professores. Estamos investindo para que as pessoas, mesmo aquelas que não tenham condição de pagar, tenham acesso aos equipamentos, inclusive, com ensino profissionalizante em diversas áreas para os jovens.