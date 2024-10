ELEIÇÕES

Abílio Brunini derrota PT e é eleito prefeito de Cuiabá com apoio de Jair Bolsonaro

O deputado Abílio Brunini (PL) foi eleito prefeito de Cuiabá neste domingo, com apoio direto do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi seu maior cabo eleitoral nesta campanha. Brunini é um dos integrantes mais radicais da bancada do PL e sua vitória é considerada também a do ex-presidente da República O agora prefeito eleito está matematicamente eleito prefeito. Com 94,74% das urnas apuradas, ele tinha 53,78% dos votos válidos. Ele disputou o segundo turno com Lúdio Cabral(PT), que tinha 46,22% dos votos.