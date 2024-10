ELEIÇÕES

Ana Paula Matos tem um jeito de governar fora dos protocolos

Vice-prefeita construiu carreira na área social e passou por diversas pastas da prefeitura

Gil Santos

Publicado em 10 de outubro de 2024 às 06:19

Ana Paula tenta convencer homens em situação de rua a ir para abrigo Crédito: Divulgação

Quando Ana Paula Matos (PDT) chegou à prefeitura de Salvador, em 2013, para assumir a diretoria da Secretaria de Educação, ela era uma desconhecida para a maioria dos soteropolitanos. Hoje, a mulher de voz doce e posições firmes é figura carimbada nas comunidades e foi reeleita vice-prefeita com 78% dos votos válidos. Ana construiu uma carreira pública com afinidade com a área social e se tornará, a partir do próximo ano, a mulher que ocupou por mais tempo o gabinete de comando do Município.

Quem trabalha com Ana Paula tem muitas histórias para contar, mas uma unanimidade é que a vice-prefeita tem um jeito afetivo de governar. Uma assessora lembra de um episódio ocorrido no outono, período em que Salvador é castigada pelas chuvas. A equipe estava reunida em um evento para mulheres quando o telefone tocou. Do outro lado da linha alguém avisou que uma comunidade estava alagando.

“Ela foi pra lá. Foi num sábado isso, e quando a gente chegou tinha água até acima do umbigo. A gente da equipe se olhou, assustados com a quantidade de água e meio em dúvida do que fazer, mas quando vimos Ana já estava no meio da lama, com água acima da cintura e entrando na casa de uma moradora. Ela ficou conversando com a mulher e explicando sobre o auxílio que ela tinha direito”, contou.

A chuva foi o primeiro grande desafio de Ana Paula como gestora. Em 2015, ela assumiu a subsecretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps) ao lado de Bruno Reis (União Brasil), então secretário da pasta. Cerca de um mês e meio depois, um temporal fez estragos em Salvador matando 11 pessoas na comunidade do Barro Branco, com mais quatro óbitos no Marotinho e deixando centenas de famílias desabrigadas. A tragédia provocou uma comoção.

O prefeito da época, ACM Neto (União Brasil), montou um gabinete de crise e as equipes da Semps se desdobraram para dar conta das demandas. O episódio foi tão importante que após a tragédia o Município fez mudanças internas na Defesa Civil. Ana Paula esteve no local onde os corpos foram encontrados, conversou com as famílias e acolheu os mais abalados. O jeito afetivo que fugia aos protocolos não passou despercebido.

Depois que Bruno Reis deixou a pasta para assumir a Vice-Prefeitura, Ana Paula se tornou a secretária da Semps e a afinidade com a área social se sobressaiu. Durante cinco anos, ela disse que a tragédia do Barro Branco havia sido seu maior desafio como gestora pública, mas então veio a pandemia de covid-19. O aparecimento de um vírus letal e ainda sem vacina deixou a população assustada. Foi nesse contexto que outra cena marcante ocorreu.

“Quando todo mundo estava com medo de sair de casa, de chegar perto de outras pessoas, Ana foi falar com as pessoas em situação de rua para convencê-las a irem para os abrigos municipais. Nesse dia ela sentou no chão, junto com eles, e ficou horas conversando. Muita gente não queria nem chegar perto com medo da covid”, contou a assessora, e para provar mostrou uma foto feita na época.

Ana Paula também tem um gosto peculiar, uma predileção por trabalhar nas madrugadas. Existe uma brincadeira entre os servidores de que toda vez que a vice-prefeita pede pizza é sinal de que o trabalho vai entrar pela madrugada. No Natal de 2021, por exemplo, ela passou a noite nas escolas com as pessoas acolhidas em abrigos provisórios da chuva, foi checar a alimentação, se tinha roupa, cobertor e conversar com as mães. Os mais próximos frisaram que ela é uma mulher de muita fé e espiritualidade.

Formação

A vice-prefeita eleita é professora, advogada, administradora e servidora concursada da Petrobras. Ana Paula tem pós-graduada em Finanças Corporativas e mestrado em Administração pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), e iniciou a trajetória na gestão municipal como diretora da Secretaria de Educação, em 2013, na gestão de ACM Neto. Entre os feitos, ela foi responsável por convocar cerca de 1 mil professores e pela elaboração do Plano de Carreira da categoria.

Ela e Bruno Reis se conheceram e se tornaram amigos na faculdade. Ana foi chefe de gabinete na prefeitura e secretária das pastas: Prefeituras-Bairro; Promoção Social e Combate à Pobreza; Gestão e Saúde.