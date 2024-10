ELEIÇÕES

Ao lado de ACM Neto e Bruno Reis, Flávio vota no Colégio São Thomáz de Cantuária

O candidato a prefeito do União Brasil, Flávio Matos, votou neste domingo (27), no Colégio São Thomáz de Cantuária, na Av. Eixo Urbano Central, no centro da cidade, às 8h30. Flávio chegou na escola acompanhado do líder da oposição na Bahia e vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, do prefeito de Salvador Bruno Reis, do prefeito da cidade Elinaldo Araújo, do deputado federal Paulo Azi, dos deputados estaduais Manuel Rocha e Emerson Penalva, de outras autoridades, além de sua esposa, a psicóloga Salma Reis.