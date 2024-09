ELEIÇÕES 2024

Bahia é o estado com o maior número de casos de assédio eleitoral no trabalho

Estado tem 36 inquéritos abertos pelo Ministério Público do Trabalho

Wendel de Novais

Publicado em 18 de setembro de 2024 às 16:25

MPT lançou uma cartilha sobre o assédio eleitoral Crédito: Marina Silva/CORREIO

Em meio à chegada das eleições 2024 e ao acirramento das campanhas, a Bahia é o estado que acumula o maior número de casos de assédio eleitoral no trabalho neste ano. Os dados são do Ministério Público do Trabalho (MPT), que recebe denúncias anônimas e investiga os casos. Ao todo, de acordo com órgão, 36 inquéritos foram abertos em todo o território baiano após pessoas acionarem o Ministério.

Líder do ranking indesejado, a Bahia é seguida por São Paulo, com 31, Minas Gerais e Paraíba, com 14 cada. As denúncias são feitas por representações de adversários dos candidatos que, de maneira ilegal, se beneficiam de outros órgãos do Judiciário, da sociedade civil e de outros ramos do Ministério Público para conseguir votos.

Procurador-chefe do MPT na Bahia, Maurício Brito explica que assédio eleitoral como toda tentativa de ameaça, indução, obrigação ao voto em determinado candidato ou candidata. “O que a gente tem recebido mais são denúncias de situações em que o empregador está impondo a alguns trabalhadores e trabalhadoras a comparecerem em atos e realizarem campanha em favor de determinado candidato”, diz.

Maurício Brito, procurador-chefe Crédito: Marina Silva/CORREIO

Brito diz ainda que as ações do MPT para frear esses assédios acontecem, principalmente, no interior do estado. O procurador-chefe explica ainda qual o modus operandi dos assédios. “Há ameaças de que vai ter demissão se o candidato ou a candidata não ganhar. Dizem que as pessoas vão perder o emprego, então eles precisam fazer campanha para que determinada pessoa seja eleita”, completa ele.

Não há uma concentração dos registros de assédios em uma região, de acordo com o MPT. Em Salvador, porém, há dois inquéritos em aberto que são investigados pelo órgão, que não detalha quais candidatos poderiam estar envolvidos na situação. Por conta do problema, o projeto 'MPT Vai às Ruas' está sendo realizado neste ano.