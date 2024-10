ELEIÇÕES

Bahia elegeu dois quilombolas como prefeitos nas eleições de 2024

Os baianos elegeram dois prefeitos autodeclarados quilombolas nas eleições de 2024. Em Antônio Cardoso, na região de Feira de Santana, Jocivaldo Joci (PT), venceu com 53,21% dos votos válidos e vai fazer o primeiro mandato. Em Santaluz, Dr. Arismário foi reeleito com 61,75% e vai para o segundo mandato. Na Bahia, 308 municípios têm presença de quilombolas.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), em Antônio Cardoso 3.756 moradores se autodeclararam quilombolas, o que representa 33,7% da população de 11.146 habitantes. O Município é o 5º com a maior proporção de negros da Bahia. No último Censo Demográfico 10.585 pessoas se afirmaram pretas ou pardas (95% da população).

A Bahia tem 56.612 quilombolas com 15 anos ou mais que não sabem escrever um simples bilhete. Eles representam 18,3% das 309.736 pessoas autodeclaradas no Censo Demográfico de 2022. Em Salvador, 15.897 pessoas se autodeclararam quilombolas durante o censo. Desse total, 13.390 tem 15 anos ou mais, sendo que 1.083 ou 8,1% não são alfabetizados. Entre os baianos, mais da metade da população quilombola acima de 65 anos não sabe ler nem escrever (53,4%).

O Censo Demográfico revelou também que nos quilombos da Bahia a quantidade de pessoas vivendo sem abastecimento de água, coleta de esgoto e destinação final do lixo é o dobro daquelas que vivem no mesmo cenário na população em geral. A falta de saneamento básico afeta 53.282 quilombolas (13,4% dessa população no estado) e 936.877 baianos não quilombolas (6,6%).

A Bahia é o 2º estado brasileiro com maior número de localidades quilombolas. Foram mapeados 1.814 territórios, número atrás apenas do Maranhão (2.025). O principal destaque foi para a coleta de esgoto. No estado, a fossa rudimentar está presente em 58,7% dos lares quilombolas, enquanto no público em geral o percentual é de 32,5%.