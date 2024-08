ELEIÇÕES

Bruno Reis inaugura comitê de campanha com a presença de ACM Neto

A vice-prefeita Ana Paula Matos também esteve presente no local

Gilberto Barbosa

Publicado em 16 de agosto de 2024 às 21:52

Comitê de campanha foi inaugurado nesta sexta-feira Crédito: Paula Fróes/CORREIO

O prefeito de Salvador e candidato à reeleição Bruno Reis (União Brasil) inaugurou, na tarde desta sexta-feira (16), o comitê de campanha para as eleições deste ano. O espaço está instalado na Avenida Bonocô e abrigará a equipe do postulante durante o ciclo eleitoral.

A inauguração fez parte da programação do primeiro dia de campanha de Bruno Reis, que busca estender seu mandato como prefeito da capital por mais quatro anos. Pela manhã, ele participou de uma missa na Basílica Santuário Nosso Senhor do Bonfim. Ele ainda vai participar do lançamento de duas candidaturas para o Legislativo da capital.

Bruno Reis chegou ao local acompanhado do vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, e da vice-prefeita Ana Paula Matos (PDT), que também busca ser reconduzido para o posto. Ele avaliou o primeiro dia de campanha e contou sobre as suas expectativas para o período eleitoral.

"Iniciamos o dia pedindo a Deus e ao Senhor do Bonfim que abençoem a nossa caminhada. Eu espero que seja uma campanha do mais alto nível, propositiva, onde se fale a verdade, sem números inventados e que tenhamos a oportunidade de travar o melhor debate. É dessa forma que eu farei a minha campanha", afirmou.

Bruno Reis chegou acompanhado da vice-prefeita Ana Paula Matos e de ACM Neto Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Já ACM Neto reforçou a confiança na reeleição do atual prefeito. Para ele, a avaliação da população não será restrita ao período da campanha, mas aos quatro anos em que Bruno Reis comandou o Palácio Thomé de Souza.

"Uma campanha à reeleição é praticamente um plebiscito. As pessoas são chamadas às urnas e decidem se o prefeito merece ou não mais quatro anos. Ele é um dos prefeitos mais bem avaliados do Brasil, com quase 80% de aprovação. Eu acho que está no coração do soteropolitano dar mais quatro anos para Bruno, e eu espero que isso aconteça", declarou