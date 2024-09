NOVA RODADA

Bruno Reis tem 81% dos votos válidos, aponta pesquisa divulgada pela Exame

Em segundo lugar, aparece o candidato do MDB, Geraldo Júnior, com 11,7%. Bruno Reis tem uma vantagem de 70 pontos percentuais em comparação com o emedebista. Já Kleber Rosa (PSOL) ficou em terceiro lugar com 5,5%. Eslane Paixão (UP), Victor Marinho (PSTU) e Giovani Damico (PCB) não conseguiram alcançar 1% dos votos.