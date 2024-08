PALÁCIO THOMÉ DE SOUZA

Pesquisa divulgada pela revista Exame aponta vitória de Bruno Reis com 61,2%

Geraldo Júnior (MDB) possui maior rejeição entre os seis candidatos à prefeitura de Salvador, segundo levantamento

Da Redação

Publicado em 15 de agosto de 2024 às 16:13

Prefeito Bruno Reis Crédito: Betto Jr/Secom

Atual prefeito de Salvador e candidato à reeleição, Bruno Reis (União Brasil) lidera as intenções de voto na capital baiana, de acordo com a pesquisa Futura Inteligência, encomendada pela empresa 100% cidades e divulgada pela revista Exame nesta quinta-feira (15).

O levantamento apontou Bruno Reis com 61,2% das intenções de votos na pesquisa estimulada. A vantagem é de 47,4 pontos sobre o segundo colocado, Geraldo Júnior (MDB), que possui 13,8%. O resultado mostra que o prefeito seria reeleito no primeiro turno, se a eleição fosse hoje.

Candidato do PSOL, o investigador da Polícia Civil Kleber Rosa aparece na terceira posição, com 4,2% dos votos. Juntos, Giovani Damico (PCB), Eslane Paixão (UP) e Victor Marinho (PSTU) não somaram mais que 1%.

Em um eventual segundo turno, Bruno Reis também venceria o pleito. Ele lidera as intenções de voto com 63,4% contra 20,8% de Geraldo Júnior. No confronto com Kleber Rosa, o atual gestor da capital baiana também seria reconduzido: 69,1% contra 13,1% do socialista.

Ainda conforme a pesquisa, o emedebista é o candidato com maior rejeição entre os seis postulantes ao Palácio Thomé de Souza: 31,6% dos entrevistados afirmaram que não votariam em Geraldo Júnior. O candidato do PSTU é o segundo mais citado, com 22,3%. Bruno Reis possui a menor rejeição, com apenas 13%.

Registrada no Tribunal Superior Eleitoral como BA-06586/2024, a pesquisa realizou 1000 entrevistas entre os dias 6 e 12 de agosto, com o formato de abordagem CATI (entrevista telefônica assistida por computador). A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.

Intenções de voto em Salvador (primeiro turno):

Bruno Reis (União Brasil): 61,2%

Geraldo Júnior (MDB): 13,8%

Kleber Rosa (PSOL): 4,2%

Victor Marinho (PSTU): 0,6%

Eslane Paixão (UP): 0,6%

Giovani Damico (PCB): 0,1%

Ninguém/Branco/Nulo: 9,3%