Caetano e Flávio disputam segundo turno inédito em Camaçari

A cidade de Camaçari vai ter segundo turno para decidir quem será o novo prefeito, com disputa entre Caetano (PT) e Flávio (União). No primeiro turno, o confronto foi acirrado, com Caetano saindo na frente por pouco. Ele teve 49,54% dos votos válidos e o adversário ficou com 49.15%. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que já apurou 99,63% das urnas.