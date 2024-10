ELEIÇÕES MUNICIPAIS

Candidata a vice-prefeita de Porto Velho é estuprada às vésperas da eleição

Uma reunião com a presença de um candidato a vereador e o suspeito pelo estupro estava acontecendo na residência, enquando Lili Rodrigues dormia em um dos quartos da casa. Após o ocorrido, ela registrou um boletim de ocorrência na polícia, e realizou exames de corpo de delito.

Em seu pronunciamento, Lili afirmou que gostaria de estar falando sobre eleição, mas veio pedir a prisão do agressor. "Eu sofri a maior violência que uma mulher pode viver na vida. Estou aqui para falar da violência que eu senti só por ser mulher. Por conta de um monstro que acha que tem o poder de fazer o que quer só porque nós somos mulheres. Só porque perante a eles, nós somos indefesas", afirmou.

Samuel Costa, candidato a prefeito pela Rede que divide chapa com Lili se pronunciou em apoio à colega: "Lili, sinta-se acolhida pela Rede Sustentabilidade. Externo aqui minha deferência à sua pessoa. Espero que você possa recuperar e superar esse trauma e que a Justiça de Rondônia possa responsabilizar esse indivíduo criminoso."

“Liliane, uma mãe solo, mulher periférica e lésbica, foi vítima de um crime bárbaro, que não apenas atenta contra sua integridade, mas também contra os valores de justiça e igualdade que todos devemos proteger. A violência sofrida por ela não pode ser ignorada, e exigimos que as autoridades competentes tomem todas as medidas necessárias para investigar e punir os responsáveis com o rigor da lei”, completou.