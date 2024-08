JOSI DA RÁDIO

Com receio, candidata à prefeitura de Coração de Maria usa colete à prova de balas em convenção

Radialista e candidata à prefeitura de Coração de Maria, no interior da Bahia, Josi da Rádio (PSB) oficializou a candidatura em convenção partidária realizada no último domingo (4). O que chamou atenção, no entanto, foi o fato da comunicadora aparecer usando um colete à prova de balas durante o evento. A decisão aconteceu após Josi temer ameaças, segundo a advogada dela, Jordanna Sá.