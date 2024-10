ELEIÇÕES 2024

Com sistema congestionado, eleitores têm dificuldade para justificar o voto

Ausência no dia da votação precisa ser justificada

Além do e-Título, o eleitor poderá apresentar justificativa para o primeiro, o segundo ou ambos os turnos, preenchendo o formulário Requerimento de Justificativa Eleitoral, disponível no site do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA). Depois, é só levar o formulário preenchido nas mesas receptoras de votos ou de justificativas instaladas para essa finalidade nos locais divulgados pelos Tribunais Regionais Eleitorais e pelos Cartórios Eleitorais (consulte aqui).