ELEIÇÕES 2024

Confira o desempenho dos candidatos à prefeitura de Salvador

Bruno Reis (União Brasil) ganhou com folga, enquanto vice-governador Geraldo Júnior (MDB) amargou terceiro lugar

Larissa Almeida

Publicado em 7 de outubro de 2024 às 05:00

Bruno Reis foi reeleito em Salvador com 78,67% dos votos válidos Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Com mais de um milhão dos votos válidos (78,67%), Bruno Reis (União Brasil) foi reeleito prefeito de Salvador durante as eleições municipais realizadas neste domingo (6). O resultado matemático foi cravado às 18h44, com 74,03% das urnas apuradas, e consolidado pelo Tribunal Superior Eleitoral às 21h12. A vitória foi celebrada no Wish Hotel da Bahia, onde Reis agradeceu à família, à vice-prefeita Ana Paula Matos e ao ex-prefeito ACM Neto, a quem declarou apoio na candidatura a governador em 2026.

Em entrevista, Bruno destacou a reeleição como fruto do trabalho dos últimos quatro anos. “Eu sempre tive certeza de que, depois de um excelente resultado, a gestão, com entregas, com projetos e programas que ajudariam a transformar e mudar de verdade a vida das pessoas, teria o resultado político. A nossa votação é praticamente idêntica aos índices de aprovação do nosso governo. As pessoas que avaliam o nosso governo votaram na gente e me fizeram hoje um dos prefeitos mais votados do Brasil”, celebrou.

A vice-prefeita Ana Paula Matos atribuiu a vitória à aliança da gestão municipal com o povo e enfatizou o compromisso de fazerem uma gestão ainda melhor do que a primeira. “Eu, em especial, que tenho a responsabilidade de representar tantas mulheres, estarei ainda mais comprometida junto com Bruno, com mais humildade, trabalhando com muito amor para o povo”, prometeu.

O ex-prefeito ACM Neto, que foi eleito para o segundo mandato com 982.246 dos votos válidos em 2016, expressou orgulho pelos 1.045.690 votos de Bruno. “Se eu fosse falar de tudo que eu fiz nessa cidade em oito anos, nada seria maior do que a escolha de Bruno como meu sucessor, o melhor prefeito do Brasil. Que orgulho ver o que ele fez nesses quatro anos pela nossa cidade”, destacou.

Derrota amarga

O candidato Geraldo Júnior (MDB), que é vice-governador da Bahia e teve apoio do governador Jerônimo Rodrigues (PT), ganhou apenas 10,33% dos votos válidos e ficou em terceiro lugar na disputa eleitoral. Com o resultado parcial no início da noite deste domingo, ele chegou a cancelar a presença no Comitê Central da campanha e se pronunciou por meio de nota com alfinetadas ao prefeito reeleito e sem menção ao candidato Kleber Rosa (PSOL), que ficou em segundo lugar. Ainda, falou em vitória.

“Fomos vitoriosos ao dar voz a milhões de pessoas que foram silenciadas e esquecidas nos últimos 12 anos. Fomos vitoriosos ao revelar problemas que o atual prefeito tentou esconder, mas que ele não poderá mais fechar os olhos no seu segundo mandato. Acabou o conto de fadas que eles insistiam em contar”, disse Geraldo Júnior.

Resultado além do esperado

Kleber Rosa, que teve 10,43% dos votos válidos, afirmou que a votação em sua candidatura superou as expectativas. “[Sou] um candidato novo, que nunca teve cargo parlamentar e com uma representação que normalmente é negada na cidade. [...] O nosso projeto foi visto. O nosso desafio era conquistar corações e mentes, e nós conquistamos uma fatia significativa da sociedade soteropolitana. Isso é o que fica, de fato, como resultado desse processo eleitoral”, ressaltou.