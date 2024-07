POLÍTICA

Convenções partidárias começam neste sábado; conheça os pré-candidatos a prefeito de Salvador

Seis pré-candidatos serão lançados ao pleito municipal deste ano

Da Redação

Publicado em 20 de julho de 2024 às 05:00

Pré-candidatos à prefeitura de Salvador Crédito: Montagem/Reprodução

Eventos responsáveis por oficializar os candidatos que disputarão as eleições, as convenções partidárias começam a partir deste sábado (20). Em Salvador, os seis pré-candidatos à prefeitura já definiram as datas dos encontros, que devem ocorrer até o dia 5 de agosto, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Atual prefeito da capital baiana e pré-candidato à reeleição, Bruno Reis (União Brasil) oficializará a candidatura na próxima quinta-feira (25), às 14h, no Centro de Convenções de Salvador, na Boca do Rio. A chapa é composta pela atual vice-prefeita Ana Paula Matos (PDT). O evento contará com a presença do ex-prefeito e vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto.

“Nosso grupo político todo estará na convenção, especialmente os que militam na política de Salvador. Vamos fazer uma linda festa, com grande participação popular”, disse Bruno Reis.

A convenção partidária de Geraldo Júnior (MDB) e Fabya Reis (PT), pré-candidatos a prefeito e vice-prefeita, respectivamente, tem data marcada para o dia 4 de agosto, um domingo, às 9h, na Arena Fonte Nova. Eles são a aposta do governador Jerônimo Rodrigues (PT) na eleição ao Executivo soteropolitano.

O evento que vai homologar a chapa composta por Kleber Rosa (PSOL), pré-candidato a prefeito, e Dona Mira Alves (PSOL), a vice, será na próxima sexta-feira (26), às 15h. O local ainda será definido. "Nossa chapa representa as demandas populares, a luta diária travada pela população soteropolitana, o desejo de termos uma cidade mais humana, mais inclusiva”, afirmou Kleber.

Presidente estadual do Unidade Popular e militante do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas da Bahia (MLB-BA), Eslane Paixão (UP) oficializará a pré-candidatura à prefeita de Salvador no dia 2 de agosto, às 18h. O local será definido nos próximos dias. A coordenadora nacional do Movimento de Mulheres Olga Benário, Giovana Ferreira (UP), compõe a chapa.

"Estamos muito empolgados para apresentar a Salvador um programa que coloque o povo trabalhador no poder na cidade. A convenção eleitoral vai ser mais uma oportunidade para o nosso partido ser conhecido pelas nossas propostas", afirmou Eslane.

Nome do Partido Comunista Brasileiro (PCB), Giovani Damico será confirmado como candidato ao Executivo soteropolitano no dia 1º de agosto. Horário e local ainda serão definidos. Cheyenne Ayalla (PCB) compõe a chapa.

Victor Marinho e Edson Santana, lançados pré-candidatos a prefeito e vice, respectivamente, pelo Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU), vão ratificar as candidaturas no próximo sábado (27), às 10h, na Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia (Ufba).