PLEITO EM SÃO PAULO

Datena pede desculpas após 'perder a cabeça' em debate na TV

Embate eleitoral aconteceu no último domingo (1º) na TV Gazeta no canal MyNews

O tucano José Luiz Datena pediu desculpas por ter “perdido a cabeça” ao partir para cima de Pablo Marçal (PRTB) no debate com candidatos ao Executivo paulistano, realizado pela TV Gazeta e pelo canal MyNews no último sábado.

Durante o debate, o apresentador José Luiz Datena deixou seu púlpito no estúdio da TV Gazeta e se aproximou do local onde Pablo Marçal estava posicionado. A atitude foi repreendida pela mediadora, Denise Campos, que cobrou em mais de um momento “respeito” entre os candidatos.

“Está desequilibrado. Quer ser prefeito ou ditador?”, disse Marçal ao ver o adversário se aproximar. A apresentadora do debate cancelou direitos de resposta que haviam sido concedidos anteriormente e foi obrigada a encerrar o bloco diante do episódio.

Ricardo Nunes e Guilherme Boulos também protagonizaram embates, que tiveram como tema o passado do psolista no Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto. Até o ex-prefeito Bruno Covas (PSDB), morto vítima de um câncer em 2021, foi citado. A discussão ocorreu quando o tema era mobilidade. Nunes listou ações no setor e ressaltou a parceria com o governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos)