ELEITOS COM TRANQULIDADE

Duas cidades baianas tiveram prefeitos eleitos com mais de 90% dos votos; veja quais

As cidades de Jequié e Novo Horizonte, ambas situadas no sudoeste da Bahia, foram os únicos lugares no estado que elegeram prefeitos com mais de 90% dos votos da população, no último domingo (6). Com 7.098 votos (93,02%), o atual vice-prefeito Rogerio Prado (PSD) levou a melhor e conseguiu ser alçado à prefeitura pela população de Novo Horizonte, enquanto Zé Cocá (PP) foi reeleito em Jequié com 85.219 votos (91,97%).