DENÚNCIA

Vídeo mostra policial militar chutando eleitor em Camaçari; veja

O segundo turno em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), está agitado. Eleitores acusam policiais militares de agressão e ameaça na tarde deste domingo (27). Vídeos mostram três agentes discutindo com moradores.

Nas imagens, um dos policiais chuta um homem e outro "saca a arma", mas depois guarda o revólver. As denúncias foram publicadas por ACM Neto, vice-presidente nacional do União Brasil e ex-prefeito de Salvador.

"Encurralando a população aqui, encurralando o cidadão de bem", reclamou um dos eleitores. Parte das pessoas que aparecem eram votantes de Flávio Matos (União Brasil) e estão com a blusa do partido. Ainda é possível ouvir outras reclamações. "Vai atirar é? É sério isso?", diz um homem. "Não tem necessidade de puxar a arma para o menino", reclama uma mulher, em outra gravação.

Nas redes sociais, ACM Neto lamentou o caso. "O que estamos testemunhando neste domingo de eleição em Camaçari é SURREAL. Algo que nunca vi na minha vida pública. As imagens falam por si: o aparelhamento do Estado no processo eleitoral é estarrecedor, um ataque frontal à democracia. Queremos saber: governador, de onde veio esse comando? A nossa Polícia Militar não merece isso. Muito menos os baianos", criticou.