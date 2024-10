ELEIÇÕES 2024

Pode vender bebida alcoólica durante eleição? Entenda decisão da Justiça em Camaçari

Das quatro cidades baianas com mais de 200 mil eleitores, Camaçari é a única onde acontecerá 2º turno. A primeira pesquisa de intenção de votos para prefeito aponta vantagem para o candidato Flávio Matos (União Brasil) contra Luiz Caetano (PT). De acordo com levantamento realizado pelo instituto P&A, divulgada no último dia 15, Flávio aparece com 50,8% e Caetano, com 49,2%, levando em consideração as intenções de votos válidos.

No cenário esimulado, Flávio aparece com 44,7% das intenções de voto contra 43,3% de Caetano. Já no cenário espontâneo, o candidato do União Brasil pontua com 43,5% das intenções de voto contra 42,2% do ex-prefeito petista. Caetano lidera a rejeição, com 42,2%, enquanto Flávio tem 39,8%.