OESTE BAIANO

Favorito, Otoniel Teixeira é eleito prefeito em Barreiras

Otoniel Teixeira (União) foi eleito prefeito de Barreiras, no Oeste da Bahia, neste domingo (6), confirmando pesquisas de intenção de voto divulgadas antes do pleito. Apoiado pelo atual prefeito, Zito Barbosa, Otoniel teve 38,75% dos votos válidos. Somente cidades com mais de 200 mil habitantes têm segundo turno, portanto o resultado garantiu a eleição do candidato.