ELEIÇÕES EM CAMAÇARI

Flávio Matos faz denúncia na PF e diz que Caetano usa aparato do estado para amedrontar

Candidato diz que a Polícia Militar chegou a ir ao seu escritório político

Da Redação

Publicado em 11 de outubro de 2024 às 09:25

O candidato a prefeito de Camaçari Flávio Matos (União Brasil) fez denúncia à Polícia Federal Crédito: Divulgação

O candidato a prefeito de Camaçari Flávio Matos (União Brasil) foi à sede da Polícia Federal, em Salvador, na noite desta quinta-feira (10), para denunciar o que diz ser 'uma perseguição' durante a campanha eleitoral. Ele ainda pediu ao governador Jerônimo Rodrigues (PT) providências urgentes diante dos graves acontecimentos na cidade. O candidato acusa o adversário, Luiz Caetano (PT), de usar o aparato do estado para amedrontar.

Flávio relatou que, nesta quinta, a Polícia Militar chegou a ir ao seu escritório político em uma tentativa de intimidação. “Eu falo diretamente aqui da Polícia Federal em Salvador, acompanhado do jurídico da campanha. Não dá para continuar o que está acontecendo. Hoje pela manhã, no Alto da Cruz, na casa que nasci, no nosso escritório político, fiz vários atendimentos, saí de lá por volta das 14h. Às 15h30, mais ou menos, chegou uma viatura da Polícia Militar, com três policiais fardados. Abordaram a nossa atendente, dizendo que havia uma denúncia de compra de votos naquela residência. Lá fazemos atendimentos políticos. A nossa atendente foi coagida a mostrar anotações, não existia um mandado, não existia uma autorização, simplesmente na tentativa de coagir”, relatou.

Recentemente, um grupo de deputados da oposição ao PT solicitou. oficialmente a presença da Força Nacional na eleição de Camaçari. O requerimento foi encaminhado ao Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA). No texto, os parlamentares afirmam que uma facção criminosa tem impedido que Flávio e seu grupo realizem atividades eleitorais no município.

“Não bastasse toda a coação que passamos na campanha, uma opressão que as comunidades têm sofrido, mulheres tendo que tirar as camisas e ficar de sutiã nas comunidades, pessoas que não podem expressar o seu direito ao voto e colocar o adesivo do 44 na sua porta. Isso tem que acabar. Onde isso vai parar? Não dá pra continuar o nosso adversário usando o aparato do estado para nos amedrontar”, salientou.