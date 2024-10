ELEIÇÃO MUNICIPAL

Igor Normando e Eder Mauro vão disputar segundo turno em Belém

Decisão na capital do Pará já está matematicamente definida

O deputado estadual Igor Normando (MDB) e o deputado federal Delegado Eder Mauro (PL) vão disputar o segundo turno das eleições, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ainda restam algumas urnas a serem contabilizadas, mas com 93,80% dos votos incluídos, Igor tem 44,68% dos votos e o delegado aparece com 32,54%, neste domingo (6).

O resultado confirma o que vinham indicando as pesquisas na capital do Pará, que mostravam a liderança de Igor, mas sem número de votos suficientes para definir no primeiro turno.