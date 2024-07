DISPUTA NO LEGISLATIVO

Jornalista Anna Valéria anuncia que será candidata a vereadora em Salvador

Filiada do PP, a jornalista Anna Valéria anunciou, nesta quinta-feira (25), que será candidata a vereadora em Salvador. A sua postulação será oficializada hoje durante a convenção que confirmará o prefeito Bruno Reis (União Brasil) como candidato à reeleição.

“A política sempre me encantou. Mais uma vez a corrida eleitoral acende propósitos que estão em mim. Apesar de ter declinado de todos os chamados, decidi finalmente aceitar o desafio e buscar ser uma voz feminina na Câmara de Vereadores”, declarou a jornalista.

Outros nomes famosos vão disputar a Câmara de Vereadores na capital baiana. Os cantores são predominantes entre os aspirantes famosos à posição. Nesse tablado democrático, destacam-se personalidades como A Dama, que se filiou ao União Brasil; Oh Polêmico, que está no DC; o ex-deputado federal Igor Kannário, agora representando o PSB; e Léo Kret do Brasil, que é a primeira parlamentar transexual e quer voltar ao Legislativo soteropolitano pelo PDT.