ELEIÇÃO EM SÃO PAULO

Justiça chancela a convenção que oficializou Marçal

A sentença do juiz eleitoral Antonio Maria Patiño Zorz analisou uma série de representações contra a convenção

A Justiça Eleitoral decidiu, nesta quarta-feira (4), que não há irregularidades insanáveis na convenção que oficializou Pablo Marçal como candidato do PRTB à prefeitura de São Paulo e negou pedidos de impugnação.

A sentença do juiz eleitoral Antonio Maria Patiño Zorz analisou uma série de representações contra a convenção. O PRTB vive um racha interno, em que diversos adversários acusam a atual gestão, nacionalmente a cargo de Leonardo Avalanche, de irregularidades.

Também nesta quarta-feira, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse, no horário eleitoral, que Marçal é a “porta de entrada” para Guilherme Boulos (PSOL) e que só o prefeito Ricardo Nunes (MDB) tem chance de vencer o líder sem-teto num eventual segundo turno.

A nova peça, segundo integrantes da campanha de Nunes, tem como objetivo conquistar o voto de eleitores do ex-coach, que aparece nos levantamentos recentes empatado tecnicamente com os candidatos do PSOL e MDB.