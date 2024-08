EVENTO ELEITORAL

MDB oficializa candidatura de Geraldo Jr. a prefeito de Salvador em convenção na Arena Fonte Nova

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que não participou do lançamento da pré-campanha de Geraldo Júnior, também se ausentou da convenção partidária

Da Redação

Publicado em 4 de agosto de 2024 às 18:12

Geraldo Júnior durante convenção partidária Crédito: Marina Silva/Correio

O MDB oficializou a candidatura do atual vice-governador Geraldo Júnior à prefeitura de Salvador na manhã deste domingo (4), em convenção realizada na Arena Fonte Nova. O evento também chancelou Fabya Reis (PT) como candidata a vice-prefeita da chapa, uma coalizão formada por dez partidos.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que não participou do lançamento da pré-campanha de Geraldo Júnior, também se ausentou da convenção partidária. O chefe do Palácio do Planalto não mandou mensagem. Foi exibido trecho de uma entrevista concedida em julho na qual Lula diz que torce pelo candidato do MDB.

Em entrevista à imprensa, o emedebista elencou suas prioridades, caso seja eleito prefeito da capital baiana no pleito deste ano. “Nós precisamos fazer um sistema de integração de transporte público, com o BRT, com o VLT, com o metrô. Mas, acima de tudo, regularizar o transporte alternativo e fazer um convênio direto com os motoristas particulares”, disse.

Outros planos do candidato são aumentar o número de creches municipais em Salvador, em parceria com os governos federal e estadual, e voltar o foco para a atenção básica na saúde. “Nós vamos intensificar as ações para construir creches na cidade de Salvador. Na atenção básica, nós vamos implementar mais 300 equipes de Saúde da Família. Nós vamos universalizar o sistema para atingir 100% de cobertura em Salvador”, acrescentou.

O evento teve a presença de nomes como o governador Jerônimo Rodrigues (PT); os presidentes do MDB e do PT na Bahia, Lúcio Vieira Lima e Éden Valadares, respectivamente; os senadores Otto Alencar (PSD) e Jaques Wagner (PT) e o ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT).